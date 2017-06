Lieber Leser,

der US-Autoabsatz schwächelt in diesem Jahr gewaltig. Ich berichtete zuletzt regelmäßig darüber. Vor allem die PKW-Sparte lässt hier zu wünschen übrig. Hingegen zieht der Absatz von Trucks immer mehr an. US-basierte Hersteller, die von dem starken Segment profitieren können, sind beispielsweise Ford oder Toyota. FCAs Aktie hat jedoch den größten Anstieg in diesem Jahr verzeichnet, da das Unternehmen gerade ihre Flotten-Absätze drastisch reduzziert und ... (Rami Jagerali)

