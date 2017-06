Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt nach Angaben ihres Sprechers Steffen Seibert die scharfe Kritik von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und dem österreichischem Kanzler Christian Kern an den vom US-Senat beschlossenen Sanktionen gegen Russland. Es gebe "eine große inhaltliche Übereinstimmung" zwischen der Haltung Merkels und dem Text Gabriels und Kerns, sagte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Merkel teile die Sorgen, die in dem Text zum Ausdruck gebracht würden.

"Die Entscheidung des US-Senats wirft bei ihr genau die gleichen Fragen auf, die Herr Kern und Herr Gabriel thematisieren", betonte Seibert. Es dürfe nicht sein, dass bei der Sanktionierung russischen Verhaltens auch im Zusammenhang mit der US-Wahl die europäische Wirtschaft ein Ziel amerikanischer Sanktionen sein solle. "Solche Sanktionen mit extraterritorialer Wirkung, also in Drittstaaten, lehnen wir aus grundsätzlichen Erwägungen ab." Auch Merkel sei der Überzeugung, "dass wirtschaftliche Interessen und Sanktionsfragen nicht miteinander zu vermischen sind."

Gabriel und Kern hatten am Vortag die US-Sanktionen gegen Russland abgelehnt und kritisiert, dass dabei auch europäische Unternehmen in den Fokus geraten könnten. "Nicht akzeptieren können wir allerdings die Drohung mit völkerrechtswidrigen extraterritorialen Sanktionen gegen europäische Unternehmen, die sich am Ausbau der europäischen Energieversorgung beteiligen", monierten beide Politiker.

Der US-Senat hatte zuvor den Weg für weitere Strafmaßnahmen gegen Russland freigemacht. Damit soll das vermeintliche Einmischen Moskaus in den US-Wahlkampf vergolten werden. Außerdem werden 35 russische Diplomaten des Landes verwiesen. Die Entscheidung hatte an der Moskauer Börse für deutliche Verluste gesorgt.

Außenminister Gabriel und Kanzler Kern fürchten, dass sich die US-Strafmaßnahmen gegen die Versorgung Europas mit russischem Gas richten sollen. "In bemerkenswerter Offenheit beschreibt der US-Gesetzentwurf, worum es eigentlich geht: um den Verkauf amerikanischen Flüssiggases und die Verdrängung russischer Erdgaslieferungen vom europäischen Markt", erklärten sie. Die beiden sozialdemokratischen Politiker verlangten, dass Sanktionen nicht mit wirtschaftlichen Interessen in Verbindung gebracht werden dürften. Gabriels Sprecher bekräftigte am Freitag, solche Sanktionen seien nach Einschätzung der Bundesregierung völkerrechtswidrig.

