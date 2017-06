Die Aktienmärkte stecken die Schwäche der Technologieaktien und die amerikanische Zinserhöhung locker weg. Für die nächsten Wochen haben sich die Aussichten an den Börsen wieder aufgehellt.

Die Zinserhöhung der Fed kommt gut an bei Börsianern. Es sieht ganz so aus, als ob Janet Yellen erfolgreich etwas vermieden hat, vor dem viele Auguren seit Jahren Angst haben: Dass der gesamte Börsenaufschwung in sich zusammenbrechen könnte, wenn die Zinsen einmal steigen. Nun hat die amerikanische Notenbank die Zinsen wieder erhöht - und weltweit zeigen die Aktienindizes nach oben.

Zinserhöhungspause zum Durchatmen

Janet Yellen hat nicht nur die Zinsen hochgesetzt, sie hat auch durchblicken lassen, dass es wahrscheinlich so schnell nicht gleich wieder eine weitere Zinserhöhung geben wird. Zwar ist die Arbeitslosigkeit, das klassische Kriterium der Zinspolitik, in den USA niedrig; doch die Inflation will einfach nicht ins Laufen kommen. Und besonders dynamisch war die US-Wirtschaft zuletzt auch nicht. Im Zinserhöhungsprozess könnte nun eine etwas längere Pause folgen.

Am US-Anleihemarkt hat die jüngste Fed-Entscheidung nichts an den bisherigen Trends verändert. Seit März sind die Renditen für zehnjährige Anleihen von 2,6 Prozent auf 2,1 Prozent gesunken. In den nächsten Wochen könnten sie sich um zwei Prozent einpendeln.

Auf den Währungsmärkten ist der Euro seit zwei Monaten auf der stärkeren Seite. Nun gibt es immer mehr Spekulanten, die auf ein Comeback des Dollars setzen. Allerdings, da die Fed erst einmal die Zügel nicht weiter anziehen dürfte und es andererseits auch von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...