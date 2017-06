Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert kurz vor dem Wochenende klar fester. Getragen wird die kräftige Erholung, die den SMI am Freitag bereits zur Eröffnung zurück über die Schwelle von 8'900 Stellen geführt hat, von den Kursgewinnen des Schwergewichts Nestlé. Zusätzlichen Schub verleihen dem Gesamtmarkt am "Hexensabbat" die Avancen von Zyklikern und Finanztiteln. Am "grossen Verfallstag" zum Ende eines Quartals laufen an den Terminbörsen viele Derivate zu Aktien und Indizes aus.

Die Börsenstimmung bezeichnen Händler nach "stabilen" Vorgaben aus den USA als "freundlich". Auf die Krise im Weissen Haus habe es bisher fast keine Reaktion gegeben, während der jüngste Absturz der Technologiewerte unter Investoren für leichtes Unbehagen sorge, so ein Kommentar. Allerdings müsse man bei den Tech-Werten die hohen Bewertungen in Betracht ziehen, die sich im Laufe des Jahres aufgebaut hätten. Am Nachmittag warten die Anleger noch auf neue Daten aus den USA zum Häusermarkt und zur Konsumentenstimmung.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht bis um 12.05 Uhr um 0,95% auf 8'937,37 Punkte an und liegt somit im Wochenvergleich mit gut 1% im Plus. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt aktuell 0,89% auf 1'413,65 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,97% auf 10'183,80 Zähler. Von den 30 wichtigsten ...

