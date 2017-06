FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag etwas von seinen Verlusten der vergangenen Tage erholen können. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1180 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1166 Dollar festgesetzt.

In einem ruhigen Umfeld sorgte ein schwächerer US-Dollar für Auftrieb beim Euro. Auch zu vielen anderen Währungen tendierte die amerikanische Währung etwas schwächer. Wirtschaftszahlen aus dem Euroraum bewegten das meistgehandeltste Währungspaar dagegen kaum. Das Statistikamt Eurostat hatte für Mai einen bereits bekannten deutlichen Inflationsrückgang im Währungsraum bestätigt.

Vor dem Wochenende stehen in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die auf Interesse stoßen dürften. Es werden Zahlen vom Häusermarkt und zur Verbraucherstimmung veröffentlicht. Zuletzt hatte der Dollar von der Aussicht auf weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank profitiert. Am Mittwoch hatte die Fed ihren Straffungskurs trotz zuletzt schwacher Inflationszahlen im Wesentlichen beibehalten./bgf/jsl/das

ISIN EU0009652759

AXC0110 2017-06-16/13:09