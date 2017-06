Linz - Die gestrige Zinsentscheidung der Bank of England überraschte nicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit einem unveränderten Leitzinssatz habe der Markt gerechnet. Warum sei aber EUR/GBP um fast 1% gefallen? Drei von acht Mitgliedern des Geldpolitischen Ausschusses hätten für eine Zinserhöhung gestimmt. Ein Argument dafür sei gewesen, dass die Inflationsrate im Mai auf 2,9% gestiegen sei. Angesichts der nach den Parlamentswahlen gestiegenen Unsicherheit bezüglich des "Brexits" könnte das Pfund bald wieder abwerten und EUR/GBP auf 0,88 steigen. (16.06.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...