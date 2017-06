Hannover - Die Bank of Japan hat, wie allseits erwartet, nicht in den geldpolitischen Instrumentenkoffer gegriffen, so die Analysten der Nord LB.Das heiße, es bleibe bei einem Leitzins in Höhe von -0,10% und der 0,00% Zielrendite für 10-jährige Staatsanleihen.Obwohl die Entwicklung der Inflation - im April 0,4% Y/Y - unterhalb der Projektion der Notenbank liege, habe Kuroda die Einschätzung zur Lage der Wirtschaft und der Inflation kaum geändert. Die Erwartung an den privaten Konsum sei leicht nach oben korrigiert worden.

