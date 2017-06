Die kräftigen Verluste im Technologiesektor der USA am vergangenen Freitag sorgten für Krisenstimmung. Am Montag flirtete der Bitcoin noch mit der 3.000-Marke, ging aber gestern im Intraday Trading auf 2.076,16 Dollar. Und die Fed drückte auf den Goldpreis. Am gestrigen Handelstag ging der Bitcoin auf seinen tiefsten Stand im Juni: Bitcoin fiel um mehr als 12 Prozent auf 2.189,96 ...

