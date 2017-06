DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.434,40 +0,09% +8,85% Euro-Stoxx-50 3.536,79 +0,32% +7,48% Stoxx-50 3.188,25 +0,43% +5,90% DAX 12.726,77 +0,28% +10,85% FTSE 7.467,97 +0,66% +4,55% CAC 5.252,98 +0,69% +8,03% Nikkei-225 19.943,26 +0,56% +4,34% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,35 -22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,70 44,46 +0,5% 0,24 -21,3% Brent/ICE 47,35 46,92 +0,9% 0,43 -19,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,13 1.254,00 +0,2% +3,13 +9,2% Silber (Spot) 16,83 16,75 +0,5% +0,08 +5,7% Platin (Spot) 926,75 923,00 +0,4% +3,75 +2,6% Kupfer-Future 2,57 2,57 +0,1% +0,00 +2,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine kleine Erholung von den Verlusten des Vortags ab. Wegen des Großen Verfalls dürfte es aber sehr volatil zugehen, warnen Beobachter.

Nach der Fedsitzung vom Mittwoch dürften Investoren am Freitag sehr genau hinhören, was Robert Kaplan, Präsident der US-Notenbankfiliale von Dallas, während einer Frage- und Antwortrunde sagen wird. Daneben müssen einige Konjunkturdaten verarbeitet werden. Angekündigt sind Baubeginne und -genehmigungen aus dem Mai und der Index der Universität Michigan zur Verbraucherstimmung in den USA.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien der Google-Mutter Alphabet im Fokus stehen. Google droht in der EU eine Strafzahlung von über 1 Milliarde Euro, weil der Betreiber der gleichnamigen Suchmaschine seine Marktposition missbraucht haben soll. Vorbörslich zeigt sich die Aktie 0,7 Prozent höher. Der Kurs von Booz Allen Hamilton bricht um fast 10 Prozent ein. Gegen die Beratungsgesellschaft, die fast ausschließlich von Regierungsaufträgen lebt, ermittelt das US-Justizministerium wegen des Verdachts nicht korrekter Abrechnungen. Steel Dynamics fallen um 1,7 Prozent, nachdem der Stahlkonzern am Vorabend einen enttäuschenden Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal gegeben hat. Auch Finisar hat mit dem Umsatz im vierten Geschäftsquartal und dem Ausblick die Erwartungen verfehlt, doch überzeugte offenbar die Telefonkonferenz mit dem CEO des Unternehmens. Die Aktie legt um 7,5 Prozent zu.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: +3,4% gg Vm zuvor: -2,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Juni (1. Umfrage) PROGNOSE: 97,0 zuvor: 97,1

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen stehen am Freitag ganz im Zeichen des so genannten "Hexensabbats" - des großen Verfalls an den Terminbörsen. Die Kurse werden sind deshalb vor allem von den unterschiedlichen Interessen der Marktteilnehmer an den Terminbörsen abhängig, strategische Investoren verharren an den Seitenlinien. Deutlich aufwärts geht es an der griechischen Börse. Die Aktien der griechischen Banken gewinnen zwischen gut 3 und gut 5 Prozent. Das hochverschuldete Land erhält weitere Finanzhilfen in Höhe von 8,5 Milliarden Euro. Am Devisenmarkt notiert der Euro am Morgen wenig verändert bei 1,1170 Dollar. Größere Impulse zeichnen sich im weiteren Tagesverlauf nicht ab. Die geldpolitische Entscheidung der japanischen Notenbank bewegt derweil nicht größer - der Yen neigt etwas zur Schwäche. Sie hält wie erwartet an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Unter den Einzelwerten ziehen Nestle um 1,7 Prozent an, obwohl am Markt die Meinungen über den möglichen Ausstieg des Unternehmens aus dem US-Süßwarengeschäft etwas auseinandergehen. Während Händler dem Schritt keine größere Marktrelevanz zubilligen, weil das betroffene Umsatzvolumen zu gering ausfalle, sehen die Analysten von Baader-Helvea die Entschlossenheit der neuen Führung hinter den Aufschlägen bei der Aktie des schweizerischen Lebensmittelkonzerns. Heidelcement gewinnen 1,3 Prozent. Hier stützt eine Hochstufung auf "Outperform" von "Neutral" durch Davy. RWE rücken 1,4 Prozent vor - beflügelt durch eine Kaufempfehlung von Jefferies. Auch Henkel gewinnen 1,4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.20 Uhr Do, 17.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1181 +0,26% 1,1152 1,1151 +6,3% EUR/JPY 124,44 +0,39% 123,95 123,49 +1,2% EUR/CHF 1,0891 +0,18% 1,0871 1,0870 +1,7% EUR/GBP 0,8754 +0,27% 0,8731 1,1440 +2,7% USD/JPY 111,30 +0,12% 111,17 110,73 -4,8% GBP/USD 1,2772 -0,00% 1,2772 1,2759 +3,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen haben am Freitag positive Vorzeichen dominiert, trotz negativer Vorgaben der US-Börsen. Die Aktienmärkte profitierten von einem festeren Dollar. Dieser legte zu, weil Anleger der US-Notenbank ihre "hawkischen" Aussagen nunmehr abnahmen, wie Händler sagten. Angeführt wurden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, der Rückenwind auch von der Bank of Japan erhielt, die an ihrer ultralockeren Geldpolitik zunächst festhält. Die stärker divergierende Geldpolitik von BoJ und Fed dürfte den Yen zum Dollar weiter abwerten lassen - zur Freude der japanischen Exporteure, die von einem schwächeren Yen profitieren. Unter den Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen verbesserten sich Mitsubishi Electric um 1,7 Prozent und Honda um 0,7 Prozent. Für das Minus in Schanghai machten Beobachter die Furcht vor strengeren regulatorischen Vorgaben für chinesische Unternehmen verantwortlich. Während Technologiewerte in den USA abermals verkauft wurden, verzeichnete der Sektor in Asien Kursgewinne. Softbank stiegen in Tokio um 2,9 Prozent. In Taiwan legten die Aktien des Apple-Zulieferers Hon Hai Precision um 2,4 Prozent zu, obwohl die Apple-Aktie am Vortag nachgegeben hatte. Berichte darüber, dass das neue iPhone der Konkurrenz technisch unterlegen sein könnte, hatten den Kurs von Apple in der vergangenen Woche kräftig zurückfallen lassen und auch die Aktien der Zulieferer belastet. Taiwan Semiconductor Manufacturing rückten um 1,7 Prozent vor. Aktien von Takata waren in Tokio vom Handel ausgesetzt. Laut Medienberichten steht der angeschlagene Airbag-Hersteller kurz davor, Gläubigerschutz zu beantragen. Die Aufwertung des Dollar hatte die Preise für Öl und Gold, die in der US-Währung bezahlt werden, am Donnerstag kräftig gedrückt. Nun kam es zu einer Stabilisierung.

CREDIT

Unspektakulär gestaltet sich das Geschäft an den europäischen Kreditmärkten am Freitag. Das könnte sich nächste Woche ändern. Im Handel wird mit einer Belebung der Emissionstätigkeit gerechnet. "Obwohl die Entlohnung schon lange nicht mehr den längerfristigen Risiken gerecht wird, sorgen der Zwang, Carry zu erzielen, und die Angst, Chancen zu verpassen, weiterhin für starke Nachfrage", schreibt die Commerzbank. Entsprechend könnte die Kompression zwischen Subs und Seniors und zwischen Rating-Segmenten noch länger andauern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VW steigert Konzernabsatz im Mai um 3 Prozent - China wieder besser

Der Volkswagen-Konzern hat im Mai von guten Verkäufen in Europa und erneut auch in China profitiert. Unter den Konzernmarken erzielten Seat und Porsche sowie bei den Nutzfahrzeugen MAN und Scania die höchsten Zuwächse. Der Absatz stieg insgesamt um 3,1 Prozent auf 898.700 Einheiten. Kumuliert liegt der DAX-Konzern seit Jahresanfang nun in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

HSH Nordbank startet operativ erfolgreich ins neue Jahr

Die zum Verkauf stehende HSH Nordbank hat dank deutlich gestiegenem Neugeschäft im ersten Quartal schwarze Zahlen geschrieben. Belastende Wertberichtigungen für Altlasten in der Abbaubank, Garantiegebühren sowie Privatisierungskosten seien von der Kernbank mehr als ausgeglichen worden, schreibt die Bank. Dank des zufriedenstellenden Geschäftsverlaufs in den ersten drei Monaten 2017 und verringerter Risikopositionen verbesserten sich auch die Kapital- und Liquiditätsquoten weiter.

Bafin prüft Aktienkäufe von Pfeiffer-Vacuum-Großaktionär Busch

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) überprüft die Aktienkäufe des Großaktionärs Busch von Pfeiffer Vacuum. Die Behörde überprüfe, ob die Buschs bei dem Erwerb der Pfeiffer-Anteile gegen die Meldepflichten verstoßen habt, bestätigte eine Bafin-Sprecherin. Die Wirtschaftswoche hatte zuvor darüber berichtet.

Verdi ruft für Montag zu Warnstreiks bei Versicherern auf

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu weiteren Streiks in der Versicherungsbranche aufgerufen, nachdem die dritte Runde der Tarifverhandlungen Anfang Juni ergebnislos beendet worden war. Die Gewerkschaft rief die rund 170.000 Beschäftigten im Innendienst zu Warnstreiks und Protestaktionen auf.

Europas Automarkt gewinnt im Mai wieder an Fahrt

Die Neuzulassungen am europäischen Automarkt sind nach einem Rückgang im Vormonat im Mai weiter gestiegen. In Europa sind inklusive Island, der Schweiz und Norwegen 1,43 Millionen Pkw neu zugelassen worden. Das entsprach einer Zunahme um 7,7 Prozent, wie der Herstellerverband Acea mitteilte.

BHP Billiton ernennt neuen Chairman - Elliott zufrieden

BHP Billiton hat inmitten des Konflikts mit Investoren einen Wechsel an der Führungsspitze vorgenommen. Ken MacKenzie übernimmt die Nachfolge von Jac Nasser als Board-Chef, teilte der Bergbaukonzern mit. Nasser zieht sich nach sieben Jahren als Chairman zurück.

IPO/Lotte-Petrochemiesparte will bis zu 1,33 Mrd Euro erlösen

Der südkoreanische Mischkonzern Lotte hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang seiner malaysischen Petrochemiesparte Lotte Chemical Titans Holdings Bhd auf 7,60 bis 8,00 Ringgit (1,59 bis 1,68 Euro) je Aktie festgelegt. Das geht aus einem Term Sheet hervor, in das das Wall Street Journal Einblick hatte. Am oberen Ende dieser Spanne ergebe das ein Emissionsvolumen von 5,92 Milliarden Ringgit, umgerechnet rund 1,24 Milliarden Euro.

Rolls-Royce hält an Prognose 2017 fest

Der Industriekonzern Rolls-Royce hat den Ausblick für das erste Halbjahr und das laufende Gesamtjahr bestätigt. Der Triebwerkshersteller rechnet demnach 2017 weiterhin mit einem etwas höheren Umsatz auf Basis konstanter Währungen. Den Free Cashflow sieht das Unternehmen nach wie vor bei rund 100 Millionen britischen Pfund.

Senvion kündigt Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats an

Der Windanlagenbauer Senvion hat einen Wechsel der Aufsichtsratsspitze angekündigt. Mit Wirkung zum 15. Juni 2017 werde Steven Holliday den Vorsitz des Gremiums übernehmen, teilte die Senvion SA mit Sitz in Luxemburg mit. Holliday löst Stefan Kowski ab, der als Vorsitzender zurücktritt und nach der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2017 aus dem Aufsichtsrat ausscheidet.

Tencent erwägt Kauf von Rovio für bis zu 3 Milliarden USD - Presse

Der chinesische Technologiekonzern Tencent erwägt offenbar den Kauf des finnischen Spieleentwicklers Rovio Entertainment. In diversen Medienberichten heißt es, dass Tencent eine Offerte für Rovio vorbereite. Dem Magazin The Information zufolge könnte der Hersteller des Spiels Angry Birds bei einem Deal mit bis zu 3 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

Vergewaltigungsopfer verklagt Uber wegen Verleumdung

Im Zusammenhang mit einem Vergewaltigungsfall im Jahr 2014 hat eine US-Bürgerin Klage gegen den Fahrdienstanbieter Uber wegen Verleumdung und Verletzung der Privatsphäre erhoben. In der am Donnerstag bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereichten Klage werden der inzwischen entlassene Uber-Manager Eric Alexander sowie Firmenchef Travis Kalanick und sein ehemaliger Stellvertreter Emil Michael als Beschuldigte genannt, wie aus den von der Anwaltsgruppe Wigdor veröffentlichten Dokumenten hervorgeht.

