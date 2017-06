Baden-Baden (ots) -



"Die Kirche bleibt im Dorf" geht in die abschließende Runde: Autorin und Regisseurin Ulrike Grote inszeniert einen furiosen Showdown für die Serie, zu dem die Dreharbeiten jetzt im Raum Ludwigsburg begonnen haben. Auch diesmal gehen die Ober- und Unterrieslinger nicht zimperlich miteinander um und der Humor der Serie bleibt so schwarz wie eh und je.



Die vielen Fans jeden Alters der schwäbischen Serie können sich auf neue Verwicklungen unter den Häberles und Rossbauers freuen, auf verwegene Pläne und schwäbische Direktheit, auf Witz und auf Menschlichkeit. Nicht zuletzt auf vertraute Gesichter: Die Schauspieler Christian Pätzold, Karoline Eichhorn, Rainer Piwek, Sabine Hahn, Franziska Küpferle, Meike Kircher, Elena Jesse, Jürgen Haug, Tillbert Strahl und Christian Koerner sowie Joachim Raaf, Janna Striebeck, April Hailer, Reinhold Ohngemach, Hartmut Volle und Frank Stöckle sind wieder mit dabei. Die Fortune Cookie Filmproduktion produziert auch die Folgen 25 bis 30 im Auftrag des SWR. Produzentin ist Ilona Schultz, die Redaktion liegt bei Margret Schepers und Thomas Martin. Gedreht wird bis Ende Juli, der Sendetermin ist noch nicht bekannt.



Ein Jahr ist vergangen ...



... seit dem Ende der letzten Staffel und die Verhältnisse in Ober- und Unterrieslingen sind so unübersichtlich wie nie: das Pfarrhaus quillt über vor Rossbauers und Häberles, der Pfarrer ist überfordert, Maria hat tatsächlich geheiratet und ist nun unglücklich in ihrer Ehe mit Heinz. Der hat Gottfried Häberle beim durchzechten Polterabend das halbe Schloss abgeluchst und zeigt jetzt sein wahres Gesicht: er kommandiert, schikaniert, lässt die anderen für sich arbeiten oder will sie gleich ins Altersheim abschieben. Aber nichts vereint mehr als ein gemeinsamer Feind. Für die Rossbauers und die Häberles gibt es nur noch eins: Heinz muss weg! Final, wenn es nicht anders geht. Es werden Allianzen geschmiedet und ein verrückter Plan nach dem anderen entworfen. Der Pfarrer versucht das Schlimmste zu verhüten, Oma Anni ist wie immer ganz vorne mit dabei und Engel Ludwig ist fast schon so weit, sich ernsthafte Sorgen um das Seelenheil seiner Familie zu machen ...



Hinter der Kamera ...



... steht auch bei dieser Staffel wieder Thomas Vollmar. Szenenbild Stephanie Schlienz, Kostümbild Henrike Luz, Musik Jörn Kux und Jan-Peter Klüpfel, Produktionsleitung Wolfgang Krenz. In dieser Staffel neu: Schnitt Henrike Dosk.



