Hamburg / Essen (ots) - Wenn Kai Pflaume am 21. Oktober 2017 durch die feierliche Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU führt, werden auch wieder viele Prominente aus Politik, Show und Wirtschaft unter den über 550 Gästen sein.



Fünf von ihnen haben bereits heute eine "Patenschaft" für einen der Vereine übernommen, wollen helfen, das großartige Engagement der Preisträgerinnen bundesweit bekannt zu machen. In diesem Jahr begleiten die Moderatorin Mareile Höppner, die Schauspielerinnen Elisabeth Lanz und Sophie Wepper sowie die Schauspieler Thomas Heinze und Herbert Knaup die Preisträgerinnen über den Roten Teppich, würdigen deren ehrenamtlichen Einsatz. Die Prominenten verneigen sich vor den "Heldinnen des Alltags".



Darum übernehmen diese fünf Stars die Patenschaft für ihr "Herzensprojekt":



Moderatorin Mareile Höppner ist tief beeindruckt von Anja Gehlken (44), die sich mit ihrem Verein "SCHAKI" für Schlaganfall-Kinder einsetzt und deren Familien unterstützt: "Menschen wie Anja Gehlken sind Leuchttürme, wahre Vorbilder. Aus ihrem eigenen Schicksal, ihren persönlichen Erfahrungen mit Tochter Isabel hat sie die Stärke entwickelt und die Kraft für andere Familien mit Schlaganfall-Kindern da zu sein. Seltene Krankheiten wie Schlaganfall bei Kindern und Babys haben in der Öffentlichkeit kaum eine Lobby - brauchen diese aber so dringend, damit weiter geforscht werden kann. Anja Gehlken klärt auf, ist ein Mutmacher, ein Impulsgeber. Ich bin tief beeindruckt von ihrem Engagement und fühle mich geehrt, sie bei der GOLDENEN BILD der FRAU unterstützen zu dürfen. Wir brauchen Menschen, die so leuchten."



Schauspielerin Elisabeth Lanz begleitet Julia Cissewski (44) über den Roten Teppich, die sich mit ihrem Verein "Orang-Utans in Not" gegen das Artensterben in Indonesien einsetzt: "Julia Cissewski kämpft für den Erhalt unseres Planeten, für die Wertschätzung des Lebens auf unserer Erde. Mit ihrem Verein "Orang-Utans in Not" zeigt sie auf beeindruckende Weise, wie wichtig es ist, dass wir uns nicht noch weiter unserer Lebensräume berauben lassen, dass wir seltene Arten vorm Aussterben retten - wie die letzten frei lebenden Orang-Utans auf Borneo und Sumatra. Ihre Botschaft vermittelt Julia Cissewski an alle Generationen, nie belehrend, sondern immer motivierend. Wer sie erlebt, spürt von der ersten Sekunde an, wie sehr ihr diese so besonderen Menschenaffen am Herzen liegen. Es freut mich sehr, dass ich Patin für ihre Organisation sein darf - ich werde sie mit meinen Möglichkeiten tatkräftig unterstützen."



Schauspielerin Sophie Wepper unterstützt Bettina Landgrafes (40) Verein "Madamfo Ghana", der Kinder in Afrika aus Zwangsarbeit befreit und Hilfe zur Selbsthilfe leistet. "Es ist wirklich imponierend, was Bettina Landgrafe auf die Beine gestellt hat - und am faszinierendsten finde ich dabei den Beginn ihrer Geschichte, der so viel über sie aussagt: Nach ihrer ersten Zeit als Krankenschwester in Ghana, war sie sich sicher, dass sie dort helfen will und muss - wusste aber nicht mal, wie sie den nächsten Flug finanzieren soll. Sie hat es trotzdem geschafft, sie hat Probleme angepackt, mit ihrem Verein ein Projekt nach dem anderen umgesetzt. Und das aus keiner privilegierten Situation heraus, aber mit einer großen Leidenschaft. Das zeigt, was man alles erreichen kann, wenn man es mit ganzem Herzen tut. Bettina Landgrafe hat die GOLDENE BILD der FRAU auch deshalb verdient, weil sie einem Mut macht, an sich selbst zu glauben, daran, dass sich immer ein Weg findet, auch wenn man die Lösung noch nicht vor Augen hat. Wenn Du etwas tun willst, dann tu es, wenn Du helfen willst, hilf. Ein inspirierendes Beispiel, seinen Herzensweg zu gehen."



Schauspielkollege Thomas Heinze wird Barbara Stäcker (55) über den Teppich begleiten, die mit ihrem Verein "Nana - Recover your smile" Krebspatienten Mut und Würde zurückgibt: "Wie Barbara Stäcker das eigene Kind an diese unberechenbare Krankheit zu verlieren und trotzdem die Kraft aufzubringen, anderen Betroffenen zu helfen, ihnen Mut zu machen - davor habe ich größten Respekt. Ich bin selbst Vater und kann nur versuchen mir vorzustellen, was Barbara Stäcker durchgemacht hat. Das Konzept von "Recover your smile" verstehe ich - als Schauspieler, der täglich in andere Rollen schlüpft - sehr gut. Dass es hilft, bei Foto- und Make-up-Sessions Abstand von der Krankheit zu gewinnen, zu einer anderen Person werden zu können - dass sich mal nicht alles nur um Chemotherapie, Bestrahlungen und Haarverlust dreht. Es ist mir eine Ehre, bei der Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU Pate für Barbara Stäcker und ihr großartiges Engagement zu sein."



Und Schauspieler Herbert Knaup ist begeistert von Ninon Demuths (27) Verein "Über den Tellerrand", der aus Fremden Freunde macht. "Was für eine großartige Idee, Einheimische und Flüchtlinge zusammenzubringen über das Kochen: ein nonverbales Zusammenfinden ohne Grenzen und Sprachbarrieren. Menschen nähern sich am Küchentisch an, eine Begegnung auf Augenhöhe. Ich freue mich Pate zu sein für diese engagierte junge Frau, die sogar ihr Studium unterbrochen hat, um zu helfen. Die Geschichte campierender Flüchtlinge in Berlin ist ihr so nahegegangen, dass sie sich vorgenommen hat, was zu unternehmen. Alleine der Titel "über den Tellerrand" zeigt ihre Haltung zu diesem Thema, dass man nicht nur sich selber betrachtet, sondern über diesen Tellerrand hinausschaut. Daraus sind mittlerweile auch internationale tägliche Begegnungsstätten entstanden, weil es einfach sowas Herzliches ist. Man lernt andere Kulturen kennen, findet heraus, was in Syrien, Afghanistan und in Afrika gekocht wird und kommuniziert ohne Worte. Make the world a better plate... über den sinnlichen Weg des Essens eine Heimat zu schaffen, Sicherheit und Vertrauen aufzubauen, das ist Ninon Demuth gelungen. Die GOLDENE BILD der FRAU hat sie mehr als verdient."



Die GOLDENE BILD der FRAU wird bereits zum elften Mal an fünf ganz besondere Frauen verliehen, die sich ehrenamtlich engagieren. Die ein soziales Problem erkannt haben - und mit ihrem eigenen Projekt oder Verein für Verbesserungen kämpfen. Die festliche Verleihung findet erstmals auf der AIDAprima im Hamburger Hafen statt.



