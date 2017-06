Stuttgart - Da sich der Neuemissionsmarkt bereits nach und nach in die Sommerferien zu verabschieden scheint, waren für den Privatanleger interessante Neuemissionen diese Woche leider etwas Mangelware, so die Börse Stuttgart.Daher möchten wir an dieser Stelle nochmals über die nach wie vor ungebrochene Nachfrage nach der vom Handels- und Dienstleistungskonzern Otto begebene Unternehmensanleihe (ISIN XS1625975153/ WKN A2E4BN) berichten, so die Börse Stuttgart. Der von Otto begebene Bond, mit einer Laufzeit bis 07/2024, sei erneut eines der meistgehandelten Papiere an der Börse Stuttgart gewesen. Es seien Papiere in einem Volumen von ca. 12 Mio. EUR umgesetzt worden. (16.06.2017/alc/n/a)

