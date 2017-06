Berlin (ots) - Fritz vom rbb überträgt das Peace x Peace Festival am Sonntag, 18. Juni, von 17.00 bis 22.00 Uhr live im Radio. In der Berliner Waldbühne sind unter anderem Bilderbuch, Fritz Kalkbrenner, Freundeskreis, Beginner, Samy Deluxe und die eigens für das Festival gegründeten "PxP Allstars" (Andreas Bourani, Joy Denalane, Johannes Oerding, Yvonne Catterfeld, Dellé, Miss Platnum, Fetsum) dabei. Die Liveübertragung im Radio moderiert Chris Guse.



Das Konzept von "Peace x Peace" bleibt auch in diesem Jahr bestehen: Der Erlös des Kartenverkaufs und die Spenden gehen in Kooperation mit UNICEF an Hilfsprojekte für Kinder in Krisenländern und auf der Flucht. Die beteiligten Künstler verzichten auf ihre Gagen.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) Presse und Information Stefanie Tannert Tel 030 / 97 99 3 - 12 110 stefanie.tannert@rbb-online.de