Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Seibert hat die Freigabe einer neuen Kredittranche für Griechenland durch die Euro-Finanzminister trotz Kritik aus den eigenen Reihen positiv bewertet. "Die Bundesregierung begrüßt die gestrige Einigung der Eurogruppe", sagte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Damit kann nun diese zweite Programmüberprüfung erfolgreich abgeschlossen werden."

Sobald die nationalen Verfahren abgeschlossen seien, könne die nächste Tranche durch den europäischen Rettungsfonds ESM ausgezahlt werden. "Wir begrüßen, dass diese Einigung nun dazu beitragen kann, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum in Griechenland zu stärken und dabei zu helfen ..., dass Griechenland künftig wieder auf eigenen Füßen stehen kann", erklärte der Regierungssprecher.

Die Sprecherin von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hob hervor, der Internationale Währungsfonds (IWF) werde sich nach Aussagen seiner Chefin Christine Lagarde formell an dem Programm beteiligen. Dies sei "ein volles IWF-Programm", sagte Sprecherin Friederike von Tiesenhausen bei derselben Pressekonferenz. "Wichtig ist, dass der IWF voll committed ist, wie Frau Lagarde es gestern Abend zugesagt hat."

Die Freigabe der neuen Kreditmittel über 8,5 Milliarden Euro stieß aber am Freitag bei Politikern mehrerer Parteien auf Kritik - auch aus der Regierungskoalition von Union und SPD. Der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten kritisierte, die Freigabe sei nicht mehr vom aktuellen Mandat des Bundestags gedeckt. Da der IWF sich nur symbolisch an der Vereinbarung beteilige, sei "die Geschäftsgrundlage entfallen", sagte von Stetten im Deutschlandfunk. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter nannte den Kompromiss "enttäuschend" und warf Schäuble ein Wahlkampfmanöver vor.

IWF-Geld fließt erst später

SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider sah in der Einigung einen "Schritt in die richtige Richtung, um Vertrauen und Sicherheit für Investitionen und Wachstum in Griechenland zu erreichen". Die griechische Regierung habe der Bevölkerung erneut ein umfangreiches Reformpaket zugemutet, das über die Laufzeit des Programms hinaus zusätzliche Maßnahmen enthalte. "Was weiterhin fehlt, ist eine finanzielle Beteiligung des IWF am laufenden Hilfsprogramm", monierte Schneider aber auch. Schäuble habe einsehen müssen, "dass sich der IWF nicht als Feigenblatt benutzen lässt".

Nach monatelangem Tauziehen hatten die Euro-Finanzminister bei ihrer Sitzung in Luxemburg grünes Licht für die Hilfen gegeben, mit denen ein griechischer Staatsbankrott im Sommer vermieden wird. Der IWF will sich nun mit einem eigenen Hilfsprogramm an der Griechenland-Rettung beteiligen. Konkrete Mittel sollen aber erst fließen, wenn die Euro-Länder sich auf Schuldenerleichterungen verständigt haben. Diese wollen aber über eventuelle Schuldenerleichterungen erst zum Ende ihres Hilfsprogramms Mitte 2018 entscheiden.

Die Bundestags-Abgeordneten hatten 2015 weitere Zahlungen an Griechenland von einer Beteiligung des IWF abhängig gemacht. Dieser pocht jedoch noch auf konkrete Vereinbarungen zu Schuldenerleichterungen und will deshalb noch keine Finanzmittel auszahlen. Ob sich deshalb noch einmal der Bundestag mit der Angelegenheit befassen muss, wollte dessen Haushaltsausschuss noch am Freitag entscheiden. Der Bundestag hat kommende Woche reguläre Sitzungen, bei denen die Griechenland-Vereinbarung auf die Tagesordnung kommen könnte. Schäuble rechnete aber nicht damit.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2017 07:16 ET (11:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.