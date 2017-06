Zürich - Das neue Pharmaunternehmen Idorsia hat am Freitag ein schwungvolles Debut an der Schweizer Börse SIX gezeigt. Nach einem ersten Preis von 10 CHF ist der Kurs der Idorsia-Aktie bis auf ein Hoch von 14 CHF geklettert, von dem er bis am Mittag aber wieder etwas zurückgekommen ist. Bei Idorsia handelt es sich um den abgespaltenen Forschungs- und Entwicklungsteil der Allschwiler Actelion, die vom US-Konzern Johnson&Johnson übernommen worden ist.

Die Idorsia-Titel mit dem Ticker-Symbol IDIA notieren gegen 12.45 Uhr bei 13,00 CHF. Der Handel zeigt sich sehr lebhaft: Bis dahin sind bereits 11,5 Mio Titel umgesetzt worden was über 10% der kotierten Titel entspricht. Der am Swiss Performance Index (SPI) gemessene Gesamtmarkt notiert zum Berichtszeitpunkt um 1,1% im Plus.

In einem ersten Schritt sind am Freitag an der Börse 107,3 Millionen Idorsia-Aktien kotiert worden, die als Sachdividende an die Aktionäre von Actelion ausgeschüttet worden waren. Nächsten Dienstag folgen weitere 11,8 Millionen Titel, die über die Umwandlung einer ersten Tranche einer Wandelanleihe ...

