Ökonomen Fuest und Fratzscher kritisieren Griechen-Deal

Die beiden bekannten Ökonomen Clemens Fuest und Marcel Fratzscher bewerten die Einigung mit Griechenland als Täuschung des Bundestages. "Das war nicht das, was dem Bundestag versprochen wurde", sagte Fratzscher bei einer Konferenz mit Wirtschaftswissenschaftlern in Berlin. Nach Aussage des Direktors des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ist der Internationale Währungsfonds (IWF) höchstens symbolisch Teil des Kreditprogramms für Athen - anders als den Abgeordneten von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in der Vergangenheit zugesagt.

Spanien droht mit Veto gegen Auszahlung von Griechenland-Milliarden

Spanien hat überraschend mit einem Veto gegen die Auszahlung weiterer Hilfsmilliarden an Griechenland gedroht. Wenn die griechische Justiz seit Jahren laufende Verfahren gegen drei ausländische Privatisierungsexperten nicht einstelle, "wird die Auszahlung blockiert", sagte der spanische Finanzminister Luis de Guindos am Freitag in Luxemburg. Er und auch der italienische Finanzminister Pier Carlo Padoan hätten dies beim Treffen in der Eurogruppe am Donnerstag "sehr klar" gesagt.

Eurozone-Kernverbraucherpreise sinken im Mai

Der Inflationsdruck im Euroraum hat sich im Mai wie erwartet deutlich abgeschwächt. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von nur noch 1,4 (Vormonat: 1,9) Prozent. Damit wurden die Ergebnisse der ersten Veröffentlichung wie erwartet bestätigt. Auch der schwächere Anstieg der Kernverbraucherpreise - die Rate sank auf 0,9 (1,2) Prozent - wurde bestätigt.

Anstieg der Eurozone-Arbeitskosten im 1Q konstant 1,5 Prozent

Der Anstieg der Arbeitskosten im Euroraum ist im ersten Quartal 2017 konstant geblieben. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die nominalen Arbeitskosten je geleisteter Arbeitsstunde kalenderbereinigt mit einer Jahresrate von 1,5 Prozent. Im vierten Quartal 2016 hatten sie ebenfalls um 1,5 Prozent zugelegt. Dahinter stand ein Anstieg der Lohnkosten um 1,4 (zuvor: 1,6) Prozent und ein Anstieg der Lohnnebenkosten um 1,6 (1,4) Prozent. In der EU-28 blieb der Anstieg der Arbeitskosten bei 1,7 Prozent.

Deutschland sorgt für 4,8 Millionen Jobs in der EU - Studie

Deutschlands Industrie und Verbraucher sorgen mit ihrer Nachfrage für rund 4,8 Millionen Jobs in den anderen EU-Staaten. Dies ist das Ergebnis einer Studie des Schweizer Wirtschaftsforschungsunternehmens Prognos im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW). Die Kritik, wonach die Stärke der deutschen Industrie zu Lasten anderer Staaten in der EU gehe, sei daher "völlig unbegründet", erklärte VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Er forderte, die "Scheindiskussion" um den hohen deutschen Leistungsüberschuss zu beenden.

Kuroda: Änderung deflationärer Einstellung braucht Zeit

Der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, hat um Verständnis dafür geworben, dass die BoJ so lange braucht, um ihr Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen. Bei seiner Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung der BoJ sagte Kuroda, es brauche Zeit, die deflationäre Grundeinstellung der Wirtschaftsakteure zu verändern. Trotzdem wäre es falsch, zu sagen, dass die BoJ dieses Ziel nicht erreichen könne. Höhere Löhne dürften schließlich auch zu steigenden Güter- und Dienstleistungspreisen führen.

US-Sonderermittler nimmt sich in Russland-Affäre Präsidentenberater Kushner vor

Der US-Sonderermittler Robert Mueller nimmt einem Bericht zufolge in der Russland-Affäre nun auch Jared Kushner ins Visier, den Berater und Schwiegersohn von Präsident Donald Trump. Wie die Washington Post am Donnerstagabend berichtete, untersucht Muellers Team Kushners finanzielle und geschäftliche Beziehungen.

US-Regierung annulliert Obama-Dekret zum Schutz von Einwanderern vor Abschiebung

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump annulliert ein Dekret seines Vorgängers Barack Obama, das Millionen Einwanderern ohne gültige Papiere Schutz vor Abschiebung gewähren sollte. Das Heimatschutzministerium kündigte am Donnerstag an, die Anordnung aus dem Jahr 2014 mit Unterstützung des Justizministeriums aufzuheben. Sie sah eine Duldung für die eingewanderten Eltern von in den USA geborenen Kindern vor.

Verdi: Ohne Wende in Rentenpolitik droht millionenfache Altersarmut

Ohne eine Wende in der Rentenpolitik droht nach einer Datenanalyse für die Gewerkschaft Verdi in Deutschland millionenfache Altersarmut. Die Betroffenheit reiche dabei "weit in die Mitte der Gesellschaft hinein", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske in Berlin. Es sei daher eine Frage der "gesellschaftlichen Moral", dafür zu sorgen, dass langjährige Beitragszahler im Alter ein anständiges Leben führen könnten. Laut einer Studie des Eduard Pestel Instituts für Verdi ist davon auszugehen, dass bei dem derzeit gesetzlich möglichen Absinken des Rentenniveaus auf 43 Prozent bis 2030 selbst bei 45 Jahren Beitragzahlung rund 30 Prozent der Arbeitnehmer im Westen Deutschlands nur mit einer Rente von bis zu 800 Euro rechnen könnten.

Vertrag für Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein vorläufig unterzeichnet

Nach ihrer Grundsatzeinigung auf eine Jamaika-Koalition haben CDU, Grüne und FDP in Schleswig-Holstein vorläufig ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Spitzenvertreter der Parteien unterschrieben das Papier nach CDU-Angaben am Freitag in Kiel. Endgültig kann die Vereinbarung aber erst geschlossen werden, wenn die jeweilige Basis der drei Parteien dem Bündnis zustimmt.

Göring-Eckardt will Grüne bei Bundestagswahl auf Platz drei bringen

Ungeachtet derzeit schwacher Umfragewerte setzt Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt darauf, dass die Grünen bei der Bundestagswahl am 24. September drittstärkste Kraft werden. "Wir sind heute stabil, aber da geht noch mehr", sagte Göring-Eckardt dem Spiegel. "Da muss der Parteitag am Wochenende die Wende bringen", fügte sie mit Blick auf den am Nachmittag beginnenden Kongress in Berlin hinzu.

Grünen-Spitze offen für Regierungsbeteiligung in verschiedenen Konstellationen

Vor Beginn des Bundesparteitags der Grünen am Freitag hat sich deren Vorsitzender Cem Özdemir offen für eine Regierungsbeteiligung im Bund in verschiedenen Konstellationen gezeigt. Abhängig vom Ergebnis der Bundestagswahl im Herbst "wollen wir mit allen demokratischen Parteien reden und schauen, mit wem man am besten und am meisten durchsetzen kann", sagte Özdemir am Freitag dem SWR.

IS-Chef al-Baghdadi womöglich bei russischem Luftangriff getötet

Der Anführer der Dschihadidstenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, ist womöglich bei einem russischen Luftangriff in Syrien getötet worden. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Freitag in Moskau, es überprüfe Hinweise darauf, dass al-Baghdadi bei einem Luftschlag am 28. Mai nahe der syrischen IS-Hochburg Raka ums Leben gekommen sei.

