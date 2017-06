Deutsche Telekom-Aktionäre fragen sich, ob das reichen wird. Denn derzeit notiert ihr Titel in der Nähe des 6-Monats-Tiefs bei 15,69 (Abstand: 4,6%), das letztmalig am 07.02.2017 erreicht wurde. Das Allzeithoch an der Börse stammt vom 06.03.2000 bei einem Kurs von 103,9 Euro und liegt damit in weiter Ferne. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight"...

