FMW-Redaktion

Die Snap-Aktie ist und bleibt ein heißes Eisen. Der Kursverlauf seit der Erstnotiz an der Börse am 1. März ist nichts für schwache Nerven! Gestern Abend schloss die Aktie exakt bei 17 Dollar. Das Entspricht dem Emissionspreis der Aktie. Die Erstnotierung an der Börse am 1. März lag bei 24 Dollar, weil die Euphorie am ersten Handelstag in der Startauktion gigantisch war. Es dauerte Stunden um einen ersten Kurs feststellen zu können. Letzte Woche berichteten wir bereits über sehr hohe Short-Positionen (Wetten auf fallende Kurse) in der Snap-Aktie. Denn Ende Juli laufen für Führungskräfte von Snap Aktien-Haltefristen aus.

Es wird darauf spekuliert, dass diese Führungskräfte dann viele Aktien abstoßen könnten, was den Kurs drücken würde. Der Chart zeigt gut den merkwürdigen Kursverlauf ...

