Hannover (ots) - Bitte beachten Sie: Es treten auf die Camerata Vocale Hannover und nicht das Collegium Vocale Hannover.



Es folgt die korrekte Pressemitteilung:



Zum dritten Mal nach 2014 startet die NDR Radiophilharmonie mit einem besonderen Event in die neue Konzertsaison: Am Sonnabend, 9. September, finden im Kuppelsaal die "Hannover Proms" statt. Das Konzert ist fast ausverkauft, nur wenige Restkarten sind noch zu haben. Nun startet am Montag, 19. Juni, der Vorverkauf für die Generalprobe am Freitag, 8. September.



Auf dem Programm stehen für die NDR Radiophilharmonie und ihren Chefdirigenten Andrew Manze eine Reihe musikalischer Attraktionen. In diesem Jahr mit opulent Russischem wie Tschaikowskys Festouvertüre "1812" oder dem Säbeltanz von Aram Chatschaturjan.



Durch den Abend führt Susanne Stichler. Die bekannte NDR Moderatorin spielt seit ihrem elften Lebensjahr Bratsche, liebt klassische Musik und freut sich auf die Konzerte. Sonst moderiert sie meist aktuelle Themen in ARD und NDR, präsentiert im Politik-Magazin "Panorama3" brisante Themen aus Norddeutschland, hier wird sie eine ganz andere Seite zeigen. "Ein Konzert mit Orchester, Solisten und Chören in solch einem Ambiente ist für mich ein großes Geschenk für Ohren und Seele", so Stichler.



Schmankerl aus der Welt der Operette und Oper werden von zwei jungen Stars der Klassikszene dargeboten, der libanesisch-kanadischen Sopranistin Joyce El-Khoury und dem amerikanischen Tenor Joshua Guerrero. Mit von der Partie sind erneut Chöre der starken lokalen Chorszene: der Mädchenchor Hannover, die Herren des Knabenchores Hannover, der Johannes-Brahms-Chor Hannover und Camerata Vocale Hannover.



Wer keine Karten mehr bekommen haben sollte, muss auf den Konzertgenuss nicht verzichten. Auch in diesem Jahr wird sich der Stadtpark wieder in eine festlich illuminierte Konzertarena verwandeln: Ab 19.00 Uhr lädt der NDR ein, die "Hannover Proms" live und kostenfrei auf einer großen LED-Wand zu verfolgen. Bis zu 5000 Besucher haben Platz, einen stimmungsvollen Abend unter freiem Himmel zu erleben.



Der NDR präsentiert die "Hannover Proms" trimedial: NDR Kultur überträgt das Konzert ab 20.00 Uhr, das NDR Fernsehen sendet ab 21.45 Uhr das letzte Drittel der "Hannover Proms" und geht um 22.00 Uhr direkt über in die Übertragung der "Last Night of the Proms" aus der Royal Albert Hall in London. Im Anschluss wird das gesamte Konzert der NDR Radiophilharmonie zeitversetzt im NDR Fernsehen ausgestrahlt. NDR.de zeigt das gesamte Konzert aus Hannover im Livestream.



Der Vorverkauf für die Generalprobe beginnt am Montag, 19. Juni um 9.00 Uhr: Tickets gibt es für 25,00 Euro inkl. VVK-Gebühr an den üblichen Vorverkaufsstellen, auf Plätzen mit Sichtbehinderung beträgt der Eintrittspreis 5,00 EUR inkl. Gebühren.



Vorverkauf für die Generalprobe am Freitag, 8. September startet



OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Ralf Pleßmann Tel.: 040/41546-2333 Mail: r.plessmann@ndr.de



http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse