Mainz (ots) - Dirk Nowitzki und Mick Schumacher können bei "Champions for Charity" am 3. Juli auf weitere Top-Athleten setzen: Die Fußball-Nationaltorhüter Bernd Leno und Timo Hildebrand laufen beim Benefizspiel zu Ehren von Michael Schumacher in der Mainzer OPEL ARENA auf. Drei weitere Mitspieler wechseln dagegen die Sportart: Hockey-Nationalspieler Moritz Fürste war Olympiasieger und Welthockeyspieler 2012. Pascal "Pommes" Hens gewann als Handball-Nationalspieler die deutsche Meisterschaft sowie den Europa- und Weltmeistertitel. Und mit Jan-Hendrik Jagla, langjähriger Teamkamerad in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, sichert sich Dirk Nowitzki die "Kopfballhoheit" im gegnerischen Strafraum.



Viele Mitspieler aus dem Vorjahr sind bereits gesetzt



Die beiden Mannschaften von Dirk Nowitzki und Mick Schumacher setzen sich aus Mitspielern verschiedenster Sportarten zusammen: Formel 1-Fahrer Mika Häkkinen und David Coulthard sind genauso wieder dabei, wie die Handballer Stefan "Kretzsche" Kretzschmann und Christian "Blacky" Schwarzer oder Skispringer Sven Hannawald. Und für die fußballerische Klasse sorgen Miroslav Klose, Simon Rolfes, Patrick Owomoyela, Karl-Heinz "Charly" Körbel sowie Nikolce Noveski.



Auftritt von Pop-Sänger Wincent Weiss



Neben neuen Spielern können sich die Zuschauer dieses Jahr auch auf einen neuen Künstler-Act freuen: Wincent Weiss tritt mit dem Charthit "Feuerwerk" auf. Veranstaltungsbeginn ist um 19.00 Uhr, bereits ab 14.30 Uhr wird die Fan- und Vereinsmeile vor der Arena für viel Unterhaltung bei Groß und Klein sorgen.



Über "Champions for Charity"



Bereits zum zweiten Mal lädt Dirk Nowitzki Sportgrößen und -fans zum Benefiz-Fußballspiel "Champions for Charity" in die OPEL ARENA nach Mainz ein. Am 3. Juli 2017 treten Top-Sportler zu Ehren von Formel 1 Legende Michael Schumacher für den guten Zweck an: Die Erlöse des Spiels kommen Projekten der Dirk Nowitzki Stiftung und der Keep Fighting Initiative zu Gute. Tickets gibt es schon ab 9 Euro, für Kinder bis einschließlich des 12. Lebensjahres sind Freikarten erhältlich. Informationen und Tickets gibt es unter www.champions-for-charity.de.



Pressekontakt: Champions for Charity Patrick Herwarth von Bittenfeld, ING-DiBa Tel.: 069 / 27 222 66886 E-Mail: presse@champions-for-charity.de