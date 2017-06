Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die beiden deutschen Ökonomen Marcel Fratzscher und Clemens Fuest sehen die Reformvorschläge für die Eurozone aus Frankreich teilweise positiv. Beide Wirtschaftsprofessoren unterstützen die Idee eines europäischen Notfallfonds, der Euro-Länder in einer Wirtschaftskrise helfen soll. "Ländern in schwierigen Zeiten sollte mit einer Art Versicherung zur Seite gestanden werden", sagte Fratzscher bei einer gemeinsame Veranstaltung mit Fuest in Berlin. Dazu könnte nach seinen Vorstellungen der EU-Rettungsfonds ESM zu einem echten europäischen Währungsfonds ausgebaut werden. "Es ist gut, dass es jetzt eine neue Perspektive gibt für die Reform der Eurozone", erklärte auch Fuest.

Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron hatte vorgeschlagen, die Arbeitslosenversicherung in den einzelnen Euro-Ländern während einer Wirtschaftskrise mit europäischen Geldern aufzufüllen, damit die Verschuldung der Staaten nicht überschießt.

Gemeinsam mit seinem Kollegen bestand er aber darauf, dass Deutschland im Gegenzug für finanzielle Verpflichtungen eine Garantie für die Einhaltung der Haushaltsvorgaben von den Partnerländern bekommen sollte. "Was Deutschland auf keinen Fall machen darf, ist, sich hier wie in der Vergangenheit auf irgendwelche Versprechen zu verlassen", betonte Fuest.

Um die Euro-Staaten zu mehr Budgetdisziplin zu drängen, forderte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts die Einführung einer Eigenkapitalhinterlegungspflicht für Staatsanleihen. Banken müssten dann den Kauf von Bonds mit eigenen Mitteln unterlegen, was das Ankaufvolumen automatisch begrenzen würde. Bisher müssen die Geldhäuser dafür kein Eigenkapital vorhalten.

Macrons Idee eines europäischen Finanzministers und eines separaten Budgets für den Währungsblock stehen beide Ökonomen skeptisch gegenüber. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will Macron mit seinem Vorstoß für eine Verstärkung des Euroraums nicht völlig in der Luft hängen lassen. Sie setzt aber zunächst auf eine engere Zusammenarbeit der Europäer bei Verteidigung und Rüstung.

