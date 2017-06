BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die Griechenland-Einigung in der Eurogruppe als Schritt in die richtige Richtung begrüßt. "Aber er bedeutet nicht das Ende der Krise. Dazu hätte es mehr Mut gebraucht", sagte der SPD-Chef am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Schulz kritisierte das Verhalten von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der über weitere mögliche Schuldenerleichterungen für Athen erst später entscheiden will. "Auch Wolfgang Schäuble muss endlich begreifen: Wir können nicht länger auf Zeit spielen." Vor dem Hintergrund der internationalen Lage werde ein starkes und handlungsfähiges Europa gebraucht - "kein Europa der Taktiererei und der Selbstblockade", sagte Schulz./tb/DP/men

