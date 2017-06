Schanghai (ots/PRNewswire) - Sengled, ein führendes Unternehmen bei innovativen Beleuchtungslösungen, hat mit Seaborough eine Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung für die oneTLed-Technologie unterzeichnet. Sengled ist die einzige ODM-Partei für die Herstellung der Universal T LED-Produkte (LED-Röhren, die mit allen magnetischen und elektronischen Vorschaltgeräten kompatibel sind). Mit der Entwicklung dieses Universal TLED-Produkts wird ein neuer Marktstandard für kompatible, nachgerüstete LED-Röhren gesetzt.



Die Universal TLED-Produkte, die gemeinsam von Sengled mit Seaborough entwickelt wurden, sind eine integrierte Kombination von Hardware- und Softwarelösungen. Sie werden in Eigenmarken von Sengled, aber auch in Produkten der ODM-Kunden von Sengled verfügbar sein. Die Universal TLED-Röhre ermöglicht endlich die sichere, kostengünstige und energiesparende Nachrüstung für sämtliche TL-Buchsen oder Vorschaltgeräte.



Angesichts von weltweit geschätzten 12 Milliarden Buchsen werden nachhaltige und energieeffiziente LED-Röhren durch den um 50 % reduzierten Energieverbrauch zur Beschleunigung der Energieeinsparung beitragen. Universal TLED von Sengled enthält kein Quecksilber und keine anderen toxischen Substanzen und ist daher umweltfreundlich. Mit der langen Lebensdauer von 8 Jahren tragen Universal TLED von Sengled nennenswert zu den Gesamtkosten bei und sie reduzieren zusätzlich die Abfallströme.



"Beide Parteien freuen sich über diese Kooperation. Mit den Universal TLED-Produkten können wir die bestmögliche Lösung für Kompatibilitätsprobleme bieten, vereinfachen den Ersatz für die Endverbraucher und reduzieren den weltweiten Stromverbrauch sowie die Abfallströme in einer Zeit, in der der Energiebedarf weltweit steigt", sagte Johnson Shen, CEO von Sengled.



Über Sengled



Sengled, mit Firmensitz in Schanghai, China, ist ein führender Anbieter von innovativen Beleuchtungslösungen. Das Unternehmen hat Filialen in mehreren europäischen Ländern, in den USA. Kanada und Australien, und es besitzt 500 weltweite Patente. Sengled ist auf die Entwicklung und Herstellung von LED-Produkten für weltweite Kunden spezialisiert und bietet qualitativ hochwertige sowie energieeffiziente Alternativen zu herkömmlichen Glühbirnen an.



www.sengled.com



Über Seaborough



Seaborough ist ein F&E-Unternehmen mit einer starken, firmeneigenen IP-Abteilung und einem Geschäftsfeld, das LED-Lösungen vermarktet. Seaborough erfindet, entwickelt und vermarktet bahnbrechende Innovationen für die Beleuchtungsbranche. Das Unternehmen verfügt über profundes Wissen über das derzeitige Branchenumfeld sowie über die erforderliche Energie, Kompetenz und Erfahrung, um sich dieser Herausforderungen anzunehmen.



www.seaborough.com



http://momentumcapital.co.uk/



Pressekontakt: Alice Ye Aliceye@sengled.com 0573-83963019