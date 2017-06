NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine kleine Erholung von den Verlusten des Vortags ab. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich gut behauptet. Wegen des Großen Verfalls dürfte es aber sehr volatil zugehen, warnen Beobachter.

Am Donnerstag waren besonders Technologiewerte wie Amazon abermals unter die Räder geraten, wobei sich die Verluste im späten Geschäft verringerten. Zur Risikoaversion der Anleger trug die Aussicht auf bald steigende Zinsen nicht nur in den USA, sondern auch in Großbritannien bei. Zwar hielt die Bank of England (BoE) am Donnerstag an ihrem geldpolitischen Kurs fest, doch wächst innerhalb des geldpolitischen Rats der BoE das Lager der Falken, wie sich am Abstimmungsergebnis zeigte. Überdies werde über einen möglichen Ausstieg der Europäischen Zentralbank aus ihrer lockeren Geldpolitik noch vor Jahresende diskutiert, merkt Michael Hewson, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets UK, an.

Anleger auf der Suche nach Orientierung

Vor diesem Hintergrund dürften Investoren am Freitag sehr genau hinhören, was Robert Kaplan, Präsident der US-Notenbankfiliale von Dallas, während einer Frage- und Antwortrunde sagen wird. Daneben müssen einige Konjunkturdaten verarbeitet werden. Angekündigt sind Baubeginne und -genehmigungen aus dem Mai und der Index der Universität Michigan zur Verbraucherstimmung in den USA.

Am Devisenmarkt holt der Euro einen kleinen Teil der Vortagesverluste wieder auf. Aktuell steht er bei 1,1166 Dollar, drei Zehntel Cent über dem Vortagesschluss. Der Goldpreis stabilisiert sich nach den starken Verlusten der vergangenen Tage, als vor allem die falkenhaften Aussagen der US-Notenbank belastet hatten. Die Feinunze kostet 1.255 Dollar und damit 1 Dollar mehr als am späten Donnerstag. Kleine Abgaben verzeichnet der Anleihenmarkt. Im Gegenzug steigt die Rendite der zehnjährigen Treasurys um 1 Basispunkt auf 2,17 Prozent.

Eine Erholung gibt es am Ölmarkt, der Preis für die US-Sorte WTI steigt um 0,9 Prozent auf 44,87 Dollar. Damit verbleibt der Preis auf niedrigem Niveau, da die marktüblichen Sorgen wegen Überangebots seit langem das Sentiment bestimmen.

Alphabet trotz möglicher Strafzahlung leicht im Plus

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien der Google-Mutter Alphabet im Fokus stehen. Google droht in der EU eine Strafzahlung von über 1 Milliarde Euro, weil der Betreiber der gleichnamigen Suchmaschine seine Marktposition missbraucht haben soll. Vorbörslich zeigt sich die Aktie 0,4 Prozent höher.

Der Kurs von Booz Allen Hamilton bricht um fast 16 Prozent ein. Gegen die Beratungsgesellschaft, die fast ausschließlich von Regierungsaufträgen lebt, ermittelt das US-Justizministerium wegen des Verdachts nicht korrekter Abrechnungen. Steel Dynamics fallen um 1,7 Prozent, nachdem der Stahlkonzern am Vorabend einen enttäuschenden Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal gegeben hat.

Auch Finisar hat mit dem Umsatz im vierten Geschäftsquartal und dem Ausblick die Erwartungen verfehlt, doch überzeugte offenbar die Telefonkonferenz mit dem CEO des Unternehmens. Die Aktie springt um 8 Prozent nach oben.

