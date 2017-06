Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisiert die neuen Russland-Sanktionen des US-Senats scharf. Sie hoffe, dass durch die Entscheidungen kein deutsches Unternehmen gefährdet werde.

Die Bundesregierung macht geschlossen Front gegen neue Russland-Sanktionen des US-Senats. Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte sich am Freitag ausdrücklich hinter die Warnung von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), dass kein deutsches und europäisches Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen werden dürfe. "Es ist, vorsichtig gesagt, ein eigenwilliges Vorgehen des US-Senats", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Es sei befremdlich, dass bei der Sanktionierung russischen Verhaltens die europäische Wirtschaft ins Visier gerate. "Das darf nicht sein."

Wirtschaftliche Interessen und Sanktionsfragen dürften nicht miteinander vermischt werden. Auch aus der SPD und von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (ebenfalls SPD) kam scharfe Kritik.

Der US-Senat hatte am Mittwoch für neue Sanktionen gegen Russland gestimmt. Russland soll so nach US-Darstellung für eine Einmischung in die Präsidentenwahl in den USA, die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und die Unterstützung der Regierung in Damaskus im syrischen Bürgerkrieg bestraft werden. Gabriel kritisierte bereits am Donnerstag, dass dabei die EU-Firmen unter Druck gesetzt werden könnten, die sich am Bau der neuen Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligen. Dazu gehören unter anderem BASF, die Versorger ...

