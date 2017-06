Köln (ots) -



Das Comedy-Highlight des Jahres in der Arena Köln steigt am Samstag, 21. Oktober 2017. Neben Atze Schröder und Carolin Kebekus stehen Markus Krebs, Faisal Kawusi, Hazel Brugger und Bastian Bielendorfer vor den knapp 14.000 Zuschauern. Als Gastgeber führt Comedy-Shootingstar Chris Tall durch den Abend.



Die größte Halle. Das größte Publikum. Die größten Lacher. Die größten Stars. Die besten Newcomer. Die größte Show: Das Publikum in der Arena Köln erwartet DIE Comedy-Show der Superlative! 1LIVE und Köln Comedy holen auch 2017 wieder die größten Stars und besten Newcomer der deutschen Comedy-Szene in den Sektor. In den vergangenen vier Jahren feierte die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL in der Köln Arena jeweils einen europaweiten Zuschauerrekord mit insgesamt 46.000 Besuchern.



Zum ersten Mal moderiert Chris Tall die Show. Der 26-jährige Hamburger wurde 2016 mit dem Deutschen Comedypreis als "Bester Newcomer" ausgezeichnet. Mit seinem legendären darferdas-Auftritt bei TV Total schaffte er 2015 den Durchbruch. Sein Liveprogramm "Selfie von Mutti" ist deutschlandweit nahezu restlos ausverkauft.



In diesem Jahr als Headliner bei der 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL dabei: Atze Schröder! Der legendäre Sprücheklopfer mit dem Lockenhelm driftet in seinem aktuellen Programm "Turbo" elegant durch die verminten Timelines der Selfie-Gesellschaft und stellt fest: Hört doch auf zu jammern, es geht uns doch saugut!



Respektlos, mit starker Haltung und unbändiger Spielfreude schildert uns "Alpha Pussy" Carolin Kebekus ihre urkomische Sicht auf den Sinn und Unsinn des Lebens. Die smarte Kölnerin schaut auf eine Gesellschaft, in deren Mittelpunkt berufsjugendliche Hipster-Eltern, eine spießige, dem Schlager verschriebene Jugend und die Youtubisierung des Abendlandes stehen.



Humor muss "Permanent Panne" sein! Das stellt Markus Krebs auch in diesem Jahr wieder unter Beweis und bringt die Halle mit herrlich schrägen Doppeldeutigkeiten und genialem Wortwitz zum Toben.



Selbstironisch und mit gedanklicher Schärfe präsentiert Faisal Kawusi 1,90m geballte Comedy. 2017 begeisterte der sympathische Frankfurter mit afghanischen Wurzeln schon die Zuschauer u.a. als Moderator der 1LIVE Hörsaal-Comedy und im TV bei "Let's Dance".



Hazel Brugger, die Schweizer Slam-Poetin, Comedienne und heute-show Reporterin, kreiert charmant und mit absurdem Humor wilde Geschichten aus dem Nichts und findet schöne Worte für das Hässliche. Schonungslos zerlegt sie die Welt in ihre Einzelteile.



Bestseller-Autor Bastian Bielendorfer ist Deutschlands wohl bekanntestes Lehrerkind. Der Lehrersohn hatte in seiner Kindheit nicht viel zu lachen, holt das aber jetzt auf der Bühne nach. Der Teilnehmerurkunden-Abonnent macht das Leben zum Pausenhof.



Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter wdrshop.de erhältlich.



Die Veranstaltung im Überblick:



1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL



Termin: Samstag, 21. Oktober 2017



Location: Köln Arena Beginn: 19:30 Uhr Einlass: 18:00 Uhr Tickets: zwischen 24,17 EUR und 35,99 EUR zzgl. Gebühren



Weitere Infos auf www.koeln-comedy.de und www.1live.de



Fotos unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Sven Gantzkow WDR Presse und Information Tel. 0221 220 4603 sven.gantzkow@wdr.de



https://presselounge.wdr.de https://twitter.com/WDR_Presse