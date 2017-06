London - Nicholas Yeo, Head of Chinese and Hong Kong Equities bei Aberdeen Asset Management, kommentiert die Chancen Chinas auf eine Aufnahme in den MSCI und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Märkte.Die Aufnahme Chinas durch MSCI sollte eigentlich eine Formalie sein, da MSCI die eigenen Zulassungskriterien gelockert habe. Dies dürfte zu einem Zufluss in A-Shares zwischen 5 und 15 Milliarden US-Dollar aus passiven Fonds führen, die den MSCI Emerging Markets Index tracken würden. Das sei gar nichts, wenn man berücksichtige, dass die Marktkapitalisierung der chinesischen Festlandsbörsen 7 Billionen US-Dollar betrage. Die Allokation der A-Shares in den Benchmarks werde zunächst winzig sein und nur langsam wachsen. Und selbst dann werde die Umsetzung ein Jahr benötigen. Daher werde es einige Zeit dauern, bevor chinesische Aktien einen wesentlichen Einfluss auf die weltweiten Aktienallokationen haben würden. (16.06.2017/fc/a/m)

