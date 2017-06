LEUNA (dpa-AFX) - Die Behebung der Brandschäden in der Total-Raffinerie in Leuna im Süden Sachsen-Anhalts kommt nach Unternehmensangaben gut voran. Inzwischen seien alle beschädigten Anlagenteile ausgebaut, teilte Total am Freitag mit. Die Reparaturarbeiten liefen seit zwei Wochen und lägen im Zeitplan. Ziel sei ein zügiges Wiederhochfahren der Produktion. Die Reparatur werde sich jedoch über den Juni hinaus hinziehen. Wann genau sie abgeschlossen sein wird, konnte ein Unternehmenssprecher nicht sagen. Zudem bleibe unklar, ob auch eine teilweise Inbetriebnahme der Anlagen parallel zu den Arbeiten möglich sei. Diese Option wird laut Sprecher derzeit geprüft.

Die Raffinerie in Leuna beliefert rund 1300 Tankstellenkunden mit Kraftstoffen. Mitte Mai war es auf dem Gelände zu einem Schwelbrand gekommen. Die Raffinerie stand zu dem Zeitpunkt wegen geplanter Wartungsarbeiten still. Verletzt wurde niemand. Derzeit ruht die Produktion. "Wir arbeiten weiter an Logistiklösungen und alternativen Versorgungsoptionen, um den Einfluss auf all unsere Kunden so gering wie möglich zu halten."

Die Versorgung der betroffenen Regionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sei gesichert, hieß es. Zuletzt hatte auch der Mineralölwirtschaftsverband in Berlin von einer entschärften Lage gesprochen. Zwischenzeitlich sei vor allem Diesel Mangelware gewesen./hnl/DP/das

