Liebe Trader,

Die Aktien des Gemischtwarenladenhändlers aus den USA Dollar Tree markierten zuletzt Mitte 2016 bei 99,93 US-Dollar ihren letzten größeren Höhepunkt und fielen anschließend auf die Unterstützung um 72,50 US-Dollar wieder zurück. Dort verweilt das Wertpapier seit November letzten Jahres in einer immer enger werdenden Handelsspanne und droht nun unter die letzte größere Unterstützungszone einzubrechen. Dies würde mit einem größeren Verkaufssignal einhergehen - dynamische Kursverluste sind stark anzunehmen und können auf der Short-Seite womöglich schon sehr bald nachgehandelt werden. Zudem droht noch die Auflösung einer astreinen SKS-Formation.

Short-Chance:

Sobald das Unterstützungsniveau um 72,50 US Dollar nachhaltig und per Wochenschlusskurs aufgegeben wird, sind direkte Abgaben auf 60,31 US-Dollar zu erwarten - darunter könnte es sogar bis in den Bereich von 53,96 US-Dollar noch weiter abwärts gehen und bietet ein hervorragendes Setup auf der Unterseite. Das Stop-Niveau sollte sich bei einem eindeutigen Rückfall aber noch oberhalb der runden Marke von 75,00 US-Dollar bewegen, ein zwischengeschalteter Pullback sollte noch zwingend eingeplant werden. Deutlich aufhellen würde sich das Chartbild allerdings erst oberhalb von 83,48 US-Dollar, dann könnte nämlich ein Rücklauf an die runde Marke von 91,41 US-Dollar beginnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 72,00 US-Dollar

Kursziel: 60,31 US-Dollar

Stopp: > 75,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,00 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Dollar Tree Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 72,73 US-Dollar; 14:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

