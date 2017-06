NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit wenig Bewegung in den Handel gegangen. Enttäuschende Daten vom US-Immobilienmarkt konnten den Kursen am amerikanischen Rentenmarkt kaum Auftrieb geben. Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Daten zur Stimmung der Verbraucher in den USA für neue Impulse sorgen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,33 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 1/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,75 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere stiegen um 1/32 Punkte auf 101 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,16 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren erhöhten sich um 1/32 Punkte auf 104 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,78 Prozent./jkr/jsl/das

