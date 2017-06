Frankfurt - Die FED hat am 14. Juni wie allgemein erwartet den Zielkorridor für den Leitzins auf 1% bis 1,25% erhöht - trotz der zuletzt überraschend niedrigen Teuerung, so die Analysten der Helaba.Für den weiteren Jahresverlauf würden die Geldpolitiker nach wie vor einen weiteren Zinsschritt in Aussicht stellen. Offenbar habe die niedriger als erwartete Arbeitslosenquote die schwächere Teuerung der vergangenen Monate in dieser Hinsicht kompensiert. Die Analysten der Helaba würden davon ausgehen, dass die FED im zweiten Halbjahr die lange avisierte Korrektur ihrer Bilanzsumme endlich anstoße. Ob sie darüber hinaus noch ein weiteres Mal den Leitzins erhöhen werde, sei aus ihrer Sicht allerdings fraglich. Der Plan für den Abbau des Wertpapierbestands sehe einen recht niedrigen Einstiegswert vor. Dieser werde jedoch später quasi automatisch auf immerhin 50 Mrd. US-Dollar pro Monat ansteigen, was eher oberhalb der vorherigen Helaba-Erwartungen liege. Da die Analysten aber aus der Erfahrung der vergangenen Jahre heraus die Risiken eher auf der Seite einer noch niedrigeren Arbeitslosenquote sehen würden, sei auch die Wahrscheinlichkeit eines zusätzlichen Zinsschrittes nicht zu vernachlässigen.

