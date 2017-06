Frankfurt - Eine enttäuschende US-Industrieproduktion, die im Mai stagnierte, hielt gestern die Industriemetallpreise in Schach, so die Analysten der Commerzbank.Daneben seien wohl die gefallenen Ölpreise ein Belastungsfaktor für die Metallpreise gewesen. Heute Morgen würden sie sich moderat erholen. Zink handele bei rund 2.530 USD je Tonne, Blei überwinde wieder die Marke von 2.100 USD je Tonne. Gemäß Daten der International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) habe der globale Zinkmarkt in den ersten vier Monaten des Jahres ein Angebotsdefizit von 112 Tsd. Tonnen aufgewiesen, das sich hauptsächlich im April aufgetan habe. Trotz eines Anstiegs der weltweiten Minenproduktion um 7,3% im Vorjahresvergleich habe die Raffinadeproduktion nur um 1,6% zugelegt. Sie sei zudem klar von der Nachfrage übertroffen worden, die um 3,5% zugenommen habe. Letzteres sei vor allem auf die USA zurückzuführen gewesen.

