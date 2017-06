Frankfurt - Der Wochenbericht des US-Energieministeriums (DOE) hat am Mittwoch einen Preisrutsch um rund 4% ausgelöst, so die Analysten der Commerzbank.Der nächstfällige Kontrakt für Brentöl (August 2017) habe mit weniger als 47 USD je Barrel sogar ein 10-Monatstief markiert. Zwar sei der DOE-Bericht enttäuschend gewesen. So seien die US-Rohöllagerbestände nicht so stark wie erwartet gefallen und die Benzinlagerbestände überraschend um 2,1 Mio. Barrel gestiegen, beides trotz geringerer Importe. Dabei sei die implizite Benzinnachfrage für den Sommer atypisch gefallen, was zusammen mit enttäuschenden US-Autoabsätzen in den letzten Monaten die Ängste vor einer Nachfrageschwäche geschürt haben dürfte. Doch als wichtigsten Grund für die anhaltende Preisschwäche würden die Analysten eine "Enttäuschung" der Marktteilnehmer über eine trotz der OPEC-Maßnahmen anhaltend gute Versorgungslage sehen.

