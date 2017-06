Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland ist Autoland. In wenigen anderen Ländern hat das Auto einen so hohen Stellenwert wie hier, auch wenn die Liebe zum Blech bei den Jüngeren etwas verblasst ist. Ein Berliner Gründer will die Deutschen mit seinem Startup Getaway nun sogar dazu bringen, ihre geliebten Autos für Fremde zu öffnen und sie damit fahren zu lassen. Gegen die Zahlung einer Miete. "Die Autos stehen im Schnitt 23 von 24 Stunden am Tag ungenutzt herum", sagt Edgar Scholler, Gründer von Getaway. Das will der 31-Jährige ändern und damit gleichzeitig viele Autos auf deutschen Straßen überflüssig machen.

Seine Idee stößt bereits auf Interesse im politischen Berlin. Der Getaway-Chef wird sein Unternehmen auf dem am Freitag beginnenden Parteitag der Grünen in Berlin vorstellen. "Privates Carsharing ist aus meiner Sicht zudem eine gute Ergänzung für das Mobilitätsangebot gerade in ländlichen Regionen. So können Menschen Autos nutzen, ohne selber eins besitzen zu müssen", meint der Grünen-Wirtschaftspolitiker Dieter Janecek.

Auch die Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt wollen während des Parteitags in der Startup-Lounge vorbeikommen und sich das Konzept erklären lassen. "Bereits ein Viertel der Autos in Deutschland reicht aus, den Bedarf zu decken, wenn sie mehr gefahren werden", will Scholler sie überzeugen. Umweltfreundliches Fahren geht für ihn nicht nur mit Elektro-Autos.

Airbnb für Autos

Fast 46 Millionen Pkw sind mittlerweile bei den Behörden zugelassen. Auf 1.000 Einwohner kommen damit über 500 Autos, die die allermeiste Zeit nicht bewegt werden. Für Scholler ist das ein riesiges, brachliegendes Potenzial, das bisher völlig unzureichend genutzt wird. "Wir wollen das Airbnb für die Straße werden", erklärt er. Bei Airbnb überlassen Leute ihre Wohnung x-beliebigen Fremden, wenn sie nicht zu Hause sind, so die ursprüngliche Idee, und kassieren dafür. Wenn Leute bereit sind, jemanden, den sie nicht kennen, ihre eigenen vier Wände zu überlassen, dann sind sie es bei ihren eigenen vier Rädern auch, so die Überlegung des 31-Jährigen.

Nach einer Umfrage des Autobauers Ford ist jeder Zweite hierzulande bereit, sein eigenes Gefährt an andere zu vermieten. "Das würde uns schon völlig reichen", sagt Scholler. Bisher hat er nur fünf Autos für den Probebetrieb ausgerüstet. Sie sind mit einer Blackbox ausgerüstet, mit der das Fahrzeug geortet werden kann. Mit einer App können die Getaway-Nutzer sehen, wo in der Nähe ein freies Auto steht und für sich reservieren. Der Autobesitzer hat vorher eingegeben, wie lange sein Auto an der Stelle steht und wann er es wieder braucht. Er oder sie können festlegen, wieviel Geld sie für einen Kilometer haben wollen und wann der Wagen wieder zurückgebracht werden muss. Gebucht und bezahlt wird per Mobiltelefon, genau wie bei der Konkurrenz der Carsharer Drive now und car2go.

Ein Modell für den Stadtrand und die Provinz

Scholler sieht es nicht als Nachteil, dass die Autos an einen bestimmten Ort beziehungsweise in dessen Nähe zurückgebracht werden. Er zielt mit Getaway nicht auf die verstopften Zentren der Großstädte, sondern auf die Ränder und die Provinz. Dort wo Drive now und car2go nicht sind, weil es sich für sie nicht lohnt. In einer Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern könne seine Firma schon mit 100 Teilnehmern zum größten Verkehrsanbieter werden. "Außerdem kennen sich die Leute dort, was dazu führt, dass man sorgsam mit den Autos umgeht."

Leben will Scholler von der Provision, die er pro Fahrt kassiert. Während einer Runde mit Getaway sind die Autos mit einer Vollkasko-Versicherung geschützt. Überwinden die Deutschen ihre Scheu, Fremde ihren Wagen anzuvertrauen, würden viele davon nicht mehr gebraucht. Diese Botschaft werden die Grünen gerne hören. "Entweder es wird groß oder es geht den Bach herunter", sagt der Getaway-Gründer lakonisch. Er ist noch auf der Suche nach Investoren, die bei ihm einsteigen.

