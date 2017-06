LUXEMBURG (dpa-AFX) - Internetnutzer in Deutschland sind im EU-Vergleich selten bei Facebook , Instagram oder anderen sozialen Netzwerken aktiv. Gerade einmal 56 Prozent von ihnen nutzen solche Plattformen, wie aus am Freitag veröffentlichten Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat in Luxemburg hervorgeht.

Nur in Frankreich (47 Prozent), Slowenien (51) und Tschechien (55) haben noch weniger Menschen ein Konto bei Online-Plattformen oder posten dort Inhalte. Spitzenreiter sind mit 83 Prozent die Bewohner Ungarns. Knapp dahinter folgen Malta und Belgien. Der EU-Schnitt liegt bei 63 Prozent.

Als Internetnutzer stufen die Statistiker Personen ein, die innerhalb der drei Monaten vor der Befragung im Internet unterwegs waren. Dabei wurden allerdings nur Internetnutzer zwischen 16 und 74 Jahren berücksichtigt./maf/DP/men

