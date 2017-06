Paris (ots/PRNewswire) -



CEO Mark Gazit wurde eingeladen, auf der VivaTech-Podiumsdiskussion über die Verbindung zwischen Cybersicherheit, Finanzkriminalität und dem Internet der Dinge zu sprechen



Thetaray, ein weltweite Marktführer für die Erkennung von Anomalien bei großen Datenmengen, gab heute bekannt, dass es in zwei einflussreichen Auflistungen aufgeführt ist, die VivaTech diese Woche in Paris bei seiner Konferenz für das Jahr 2017 bekannt geben wird. Das Unternehmen ist unter den "Top 5 Cyber Companies to Watch" und "Top 24 AI Startups to Meet at VivaTech" aufgelistet, welche die weltweit führenden KI-Firmen vorstellen. Zudem wurde ThetaRays CEO Mark Gazit eingeladen, an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "IoT and Cyber Security: Securing the Internet of Everything" teilzunehmen.



Die VivaTech ist ein Umschlagplatz für Erfinder, Technologiebegeisterte und die Pioniere der Zukunft. Die Veranstaltung begrüßt 50.000 Teilnehmer aus aller Welt und Redner wie den Executive Chairman von Alphabet Eric Schmidt oder GEs Chairman und CEO Jeff Immelt sowie CEOs von Alibaba Group, Lenovo Group, LVMH und anderen führenden Weltkonzernen.



"Es ist mir eine Ehre, dass die VivaTech mich dazu aufgefordert hat, über ein so wichtiges und dynamisches Thema wie die Sicherheit für das Internet der Dinge zu sprechen", erklärte Gazit. "Die Welt wandelt sich, und immer mehr Maschinen kommunizieren miteinander. Insofern müssen wir die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Netzwerksicherheit in Betracht ziehen. So wie Verbrecher intelligente Maschinen verwenden, um ausgeklügelte Finanzverbrechen zu begehen und sich in industrielle Vorgänge einzuhacken, müssen wir bereit sein, mit denselben Waffen zurückzuschlagen."



ThetaRay wird auf der Cyberweek in Tel Aviv vom 25. bis 29. Juni und auf der Money 20/20 in Kopenhagen vom 26. bis 28. Juni seine Plattform für Anomaliedetektion für die industrielle Cybersicherheit und Finanzinstitutionen vorstellen.



INFORMATIONEN ZU THETARAY



ThetaRays revolutionäre Technologie ermöglicht es Finanzinstitutionen, die allerersten Anzeichen von illegalen Aktivitäten und Bedrohungen aufzuspüren - darunter Multichannel-Betrug, Geldwäsche und Sicherheitslücken bei Geldautomaten. Die Lösungen werden auch von Abteilungen für Cybersicherheit, industriellen Herstellern und Organisationen für kritische Infrastruktur eingesetzt, um eine größere Widerstandsfähigkeit zu erlangen und Chancen bessern zu nutzen. Die patentierten mathematischen Algorithmen des Unternehmens können zigtausende von Parametern simultan verarbeiten und helfen so dabei, unbekannte Bedrohungen in multiplen Umgebungen, Systemen und Quellen automatisch zu identifizieren - und das in Echtzeit! ThetaRay arbeitet mit einigen der größten Banken und Finanzinstitutionen der Welt zusammen.



Erfahren Sie mehr auf http://www.thetaray.com. Folgen Sie uns auf Twitter: @ThetaRayTeam (https://twitter.com/ThetaRayTeam)



