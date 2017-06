- Termine vom 19. bis 25. Juni - === M O N T A G, 19. Juni 2017 *** 10:00 DE/Verbraucherzentrale Bundesverband, Verbrauchertag, u.a. mit Reden von Bundeskanzlerin Merkel (10:10) und SPD-Chef Schulz (13:45), Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit Rumäniens Staatspräsident Johannis, Berlin 14:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC), Plattsburgh *** 15:00 EU/SSM-Chefin Nouy, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundesfinanzminister Schäuble, Reden bei Gedenkveranstaltung für Tietmeyer, Frankfurt *** - EU/Beginn der Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU, Brüssel - DE/Vonovia SE, Capital Markets Day (bis 20.6.), Bochum D I E N S T A G, 20. Juni 2017 01:00 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der New York University 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Juni) *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai *** 09:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Deutschen Industrie, u.a. mit Bundeskanzlerin Merkel, SPD-Chef Schulz, FDP-Chef Lindner und Verkehrsminister Dobrindt, Berlin *** 10:00 DE/PK zur Konjunkturprognose des ifo-Instituts, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone April 10:00 DE/Wirecard AG, HV, München 10:30 DE/Singulus Technologies AG, HV, Frankfurt 11:00 DE/Cancom SE, HV, München *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 DE/SPD, PK zum "Cum/Ex"-Untersuchungsausschuss, PK CDU/CSU zum Abschlussbericht des "Cum/Ex"-Ausschusses (14:00), Berlin 14:00 DE/Krones AG, HV, Neutraubling *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q *** 16:00 DE/EZB-Direktor Coeure, Teilnahme an einer Veranstalt der Global Financial Markets Association, Frankfurt 21:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Commonwealth Club, San Francisco - EU/Rat für Allgemeine Angelegenheiten, Beratungen über den Stand der Brexit-Verhandlungen und Verlegung von derzeit in Großbritannien ansässigen EU-Agenturen, Brüssel M I T T W O C H, 21. Juni 2017 01:50 JP/BoJ, Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 26./27. April 09:00 DE/Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK), Eigenkapitaltag, PG zum Thema: "Chinesische Investoren im deutschen Mittelstand", Berlin 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Bank Julius Bär Europe AG, PG zum Finanzmarktausblick zweites Halbjahr 2017, Frankfurt 10:00 DE/Tele Columbus AG, HV, Berlin 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Zentraler Immobilienausschuss (ZIA), Tag der Immobilienwirtschaft, u.a. mit Reden von Bundesfinanzminister Schäuble (15:15) und Bundeskanzlerin Merkel (17:30), Berlin 10:30 NL/Qiagen NV, HV, Venlo 10:30 DE/Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen, PK zu Sondervoten zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss "Abgas-Skandal", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:15 DE/Deutsche Bank AG, dbAccess-Investorenkonferenz (bis 23.6.), Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR 12:30 GB/Oberhaus, Rede von Queen Elizabeth anlässlich der Eröffnung der neuen Parlamentssaison, London 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame Pressestatements vor Gespräch mit Finnlands Ministerpräsident Sipilä, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 22:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q, Redwood Shores - IT/G7, Treffen der Transportminister (bis 22.6.), Cagliari D O N N E R S T A G, 22. Juni 2017 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juni mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Patrizia Immobilien AG, HV, Augsburg *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 DE/Bundesfinanzminister Schäuble, PK nach Sitzung des Stabilitätsrates, Berlin *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) 16:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Powell (2017 stimmberechtigt im FOMC), Washington *** 22:30 US/Fed, Teilergebnisse der Banken-Stresstests nach dem Dodd-Frank-Act, Washington *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 23.6.), Brüssel F R E I T A G, 23. Juni 2017 *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Mai 08:00 DE/Reallöhne 1Q *** 08:45 FR/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q, Waterloo *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni 15:15 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Illinois Bankers Association, Nashville *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service und verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai 18:40 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Cleveland 20:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Powell (2017 stimmberechtigt im FOMC) auf einem Symposium der Federal Reserve Bank of Chicago - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (Fitch), Österreich (Moody's), Frankreich (Moody's), Deutschland (Moody's), Griechenland (Moody's) S O N N T A G, 25. Juni 2017 10:00 DE/SPD, Bundesparteitag, Dortmund 14:15 CH/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Basel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hes

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2017 09:08 ET (13:08 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.