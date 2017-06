Frankfurt - Nach der schlechten französischen Weizenernte 2016 von nur 28 Mio. Tonnen sind auch die Exporte eingebrochen, so die Analysten der Commerzbank.Laut der Prognosebehörde FranceAgrimer seien die französischen Weichweizenexporte in Länder außerhalb der EU seit Saisonbeginn im letzten Juli kumuliert mit 4,5 Mio. Tonnen noch nicht einmal halb so hoch wie im Jahr zuvor (9,8 Mio. Tonnen) gewesen. Für 2017 werde am Markt allerdings wieder eine höhere französische Weizenernte von etwa 37 bis 38 Mio. Tonnen erwartet. Dies dürfte auch die Exporte wieder steigen lassen.

