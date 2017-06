Mladá Boleslav (ots) -



- 500.000ster SKODA FABIA der aktuellen Generation lief heute im Werk Mladá Boleslav vom Band - Das Jubiläumsfahrzeug ist ein FABIA COMBI MONTE CARLO 1,0 TSI (81 kW) in der Farbe Moon-Weiß - Seit 1999 hat SKODA insgesamt vier Millionen FABIA produziert



SKODA hat heute den 500.000sten FABIA der dritten Generation in Mladá Boleslav produziert. Zugleich feiert der Hersteller ein weiteres Jubiläum: Es ist der insgesamt viermillionste SKODA FABIA, der seit dem Debüt der Baureihe im Jahr 1999 vom Band gelaufen ist. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein SKODA FABIA COMBI mit einem 1,0 TSI-Benzinmotor und automatischem DSG-Getriebe in der Farbe Moon-Weiß. Mit 91.400 Auslieferungen in den ersten fünf Monaten 2017 liegt der beliebte Kleinwagen aktuell auf Platz zwei in der SKODA Bestsellerliste hinter dem OCTAVIA.



"Heute können wir gleich doppelt stolz sein. 500.000 gebaute FABIA der dritten Generation und vier Millionen produzierte FABIA insgesamt sind eindrucksvolle Zeugnisse der hohen Fertigungsqualität von SKODA", sagt Michael Oeljeklaus, SKODA Vorstand für Produktion und Logistik. "Seit 1999 zählt der Kleinwagen zu den festen Größen in unserem Modellportfolio und überzeugt Kunden rund um den Globus. Seine drei Generationen verdeutlichen die Entwicklung der Marke: Modernste Technik und herausragendes Raumangebot zum starken Preis-/Wertverhältnis werden ergänzt durch attraktives Design und Toptechnologien für Sicherheit und Komfort. Der FABIA ist heute mehr denn je ein wesentlicher Antrieb für unser dynamisches Wachstum", so Oeljeklaus weiter.



Alles auf Anfang: der erste SKODA FABIA - 1999 bis 2007



Kurz vor der Jahrtausendwende feierte der erste SKODA FABIA 1999 auf der IAA in Frankfurt seine Premiere. Er basiert auf der A0-Plattform von Volkswagen und setzte seinerzeit Maßstäbe in Handling, Sicherheit und Motorentechnologie. Typisch SKODA punktete der FABIA mit jeder Menge Platz. Auf der Paris Motor Show im Herbst 2000 stellte die Marke den ersten SKODA FABIA COMBI vor. Der SKODA FABIA RS gab im März 2003 sein Debüt. Insgesamt liefen rund 1.790.000 SKODA FABIA der ersten Generation vom Band.



Die zweite Generation des SKODA FABIA - 2007 bis 2014



Auf dem Automobil-Salon in Genf trat der SKODA FABIA II ins Rampenlicht. Die zweite Generation bot ein noch größeres Raumangebot bei weiterhin kompakten Abmessungen. SKODA erweiterte die Motorenpalette um effizientere Aggregate und stattete den Kleinwagen mit neuen Komfort- und Sicherheitsmerkmalen aus. Den FABIA COMBI zeigte SKODA im September 2007 auf der IAA in Frankfurt zum ersten Mal. Er setzte neue Maßstäbe in puncto Technologie und Funktionalität und legte auch beim Platzangebot zu. Das Kofferraumvolumen wuchs im Vergleich zum Vorgänger um 235 Liter.



Robustes Äußeres mit markanten Designelementen - so ausgestattet präsentierte SKODA 2009 den FABIA SCOUT, der auch als Kombi angeboten wurde. Mit dem ersten SKODA FABIA MONTE CARLO hielt Motosport-DNA Einzug in den beliebten Kleinwagen. Er ergänzte 2011 die Modellpalette und zeichnete sich durch ein schwarzes Dach, schwarze Leichtmetallfelgen, getönte Heck- und Seitenscheiben sowie weitere ausdrucksvolle Designelemente aus. Die Produktion der zweiten FABIA-Generation endete nach rund 1.710.000 Autos im Juni 2014.



Aller guten Dinge sind drei: SKODA FABIA III - 2014 bis heute



2014 schrieb der tschechische Hersteller mit der dritten Generation des SKODA FABIA ein weiteres erfolgreiches Kapitel in der Geschichte dieser Baureihe. Bis heute liefen bereits 500.000 Fahrzeuge vom Band. Der FABIA III besticht mit einer deutlich geschärften, dynamischeren und emotionaleren Formensprache. Die sportlichen Proportionen spielen gekonnt auf die erfolgreichen Rallye-Fahrzeuge von SKODA an. Mit seinem für diese Fahrzeugklasse überragenden Raumangebot und den innovativen Sicherheits-, Komfort- und Infotainmentsystemen setzt der dritte SKODA FABIA im Kleinwagensegment ab sofort die Maßstäbe. Typisch SKODA zählen zahlreiche 'Simply Clever'-Details zu seinen Ausstattungsmerkmalen: der Regenschirm unter dem Beifahrersitz, der Eiskratzer im Tankdeckel, die Multimediahalterung in der Mittelkonsole, Gepäcknetze an den Rückseiten der Vordersitze sowie Warnwesten- und Flaschenhalter.



Anfang des Jahres 2017 legte SKODA auf dem Automobil-Salon in Genf nach. Der SKODA FABIA erhielt erstmals einen 1,0-TSI-Dreizylinder, der mehr Leistung bei gleichzeitig geringerem Verbrauch zur Verfügung stellt. Das in den Leistungsstufen 70 kW (95 PS)* und 81 kW (110 PS)* erhältliche Aggregate ersetzt den 1,2-Liter-Vierzylinder. Als erster FABIA verfügt der überarbeitete Kleinwagen über die Mobilen Online-Dienste SKODA Connect. Mit dem fortschrittlichen Konnektivitätsangebot sind FABIA-Fahrer auf Wunsch jederzeit online. SKODA Connect umfasst die Care Connect-Dienste mit Assistenz- und Notruffunktionen. Hinzu kommen die Infotainment Online-Dienste, die unter anderem Informationen zu Verkehr, Tankstellen, Kraftstoffpreisen und Parkplätzen bieten.



Zugleich bietet der neue SKODA FABIA modernste Sicherheitssysteme, die bislang eher in höheren Fahrzeugsegmenten zum Einsatz kamen. So verfügt das Modell über Frontradarassistent mit integrierter City-Notbremsfunktion, adaptiven Abstandsassistent (Adaptive Cruise Control, ACC), Multikollisionsbremsassistent und Müdigkeitserkennung. Darüber hinaus ist bei allen FABIA-Modellen eine elektronische Reifendrucküberwachung serienmäßig an Bord.



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



FABIA 1,0 TSI 70 kW (95 PS) innerorts 5,2 - 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 101 - 99 g/km



FABIA 1,0 TSI 81 kW (110 PS) innerorts 5,4 - 5,3 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 103 - 101 g/km



