FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die angekündigte Übernahme der US-Biosupermarkt-Kette Whole Foods durch den US-Onlinehändler Amazon hat am Freitag die Branche in Aufruhr versetzt. Die Aktienkurse großer Handelsketten dies- und jenseits des Atlantiks fielen teils prozentual zweistellig, während das Amazon-Papier an der Wall Street gut 3 Prozent im Plus startete. Whole-Foods-Titel sprangen um mehr als 27 Prozent nach oben.

Der weltgrößte Online-Händler will die Bio-Kette für insgesamt rund 13,7 Milliarden Dollar kaufen. Amazon hatte in den vergangenen Jahren stationäre Händler stark unter Druck gesetzt; der Konzern zeigte zuletzt aber immer mehr Interesse am Einstieg in das Geschäft mit Läden vor Ort. So eröffnete Amazon mehrere Buchläden und schmiedet auch Pläne für kleine High-Tech-Supermärkte, die von wenigen Mitarbeitern betrieben werden können.

KURSREAKTIONEN AUCH IN EUROPA

Die lokale Konkurrenz von Amazon dürfte die Einzelhändler nun weiter unter Druck bringen. Die Aktien des weltgrößten Supermarkt-Betreibers Wal-Mart mit Sitz in den USA fielen im frühen Handel um 5 Prozent; die Aktien der US-Wettbewerber Kroger, Target und Costco rutschen sogar zwischen 7 und 13 Prozent ab.

Selbst in Europa hatte der Zukauf Auswirkungen: Die Papiere des Real-Mutterkonzerns Metro fielen um 1 Prozent, die des französischen Handelskonzern Carrefour um zweieinhalb Prozent und die der niederländischen Ahold Delhaize mit ihrem starken US-Geschäft um 7 Prozent./das/he

