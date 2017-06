=== S O N N T A G, 18. Juni 2017 *** 08:00 FR/Parlamentswahl in Frankreich (2. Wahlgang, Hochrechnung ab ca. 20:00 Uhr) M O N T A G, 19. Juni 2017 *** 10:00 DE/Verbraucherzentrale Bundesverband, Verbrauchertag, u.a. mit Reden von Bundeskanzlerin Merkel (10:10) und SPD-Chef Schulz (13:45), Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit Rumäniens Staatspräsident Johannis, Berlin 14:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC), Plattsburgh *** 15:00 EU/SSM-Chefin Nouy, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundesfinanzminister Schäuble, Reden bei Gedenkveranstaltung für Tietmeyer, Frankfurt *** - EU/Beginn der Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU, Brüssel - DE/Vonovia SE, Capital Markets Day (bis 20.6.), Bochum - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Grand City Property Ltd + AUSGESCHIEDEN - Zeal Network SE STOXX EUROPE 600 + NEUAUFNAHME - Convatec (Großbritannien) - Philips Lighting (Niederlande) - Biomerieux (Frankreich) - Loomis B (Schweden) + AUSGESCHIEDEN - Ocado (Großbritannien) - Drax Grp (Großbritannien) - Mediaset (Italien) - Fingerprint Cards (Schweden) ===

June 16, 2017

