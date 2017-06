SEATTLE (IT-Times) - Amazon.com setzt künftig stärker auf Bioprodukte. Hierfür übernimmt der Online-Händler die Biosupermarktkette Whole Foods Markets für 13,7 Mrd. US-Dollar. Konkret bietet Amazon.com 42 Dollar in bar pro ausstehende Whole Foods Aktie, deutlich mehr als der Vortagesschlusskurs der Aktie,...

