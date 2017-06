Bundestagsparteien sollen im Jahr 2015 knapp elf Millionen Euro an Spenden kassiert haben - die Union habe am deutlichsten profitiert. Autokonzerne, Tabakindustrie und Versicherer sollen am meisten zahlen.

Unternehmen und Wirtschaftsverbände haben den im Bundestag vertretenen Parteien im Jahr 2015 nach Angaben der Transparenzorganisation abgeordnetenwatch.de fast elf Millionen Euro an Spenden gezahlt. Der überwiegende Teil davon sei bisher unbekannt gewesen und erst kürzlich öffentlich geworden, kritisierte die Organisation am Freitag in Berlin. Zu den Geldgebern hätten Autokonzerne, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...