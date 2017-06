Drei der großen Parteien Nordirlands bleiben nach dem Deal der DUP mit der britischen Premierministerin May skeptisch. Der Vorwurf: Sie breche das Karfreitagsabkommen. Der nordirische Friedensprozess steht auf dem Spiel.

Nach Gesprächen mit Theresa May sehen drei der großen nordirischen Parteien den geplanten Deal der britischen Premierministerin über eine Minderheitsregierung mit Unterstützung der DUP weiter skeptisch. Er habe May "sehr direkt" erklärt, dass sie "das Karfreitagsabkommen bricht", sagte der Chef der katholischen Sinn-Fein-Partei, Gerry Adams, am späten Donnerstagnachmittag.

Das Abkommen von 1998 hatte nach Jahrzehnten der Gewalt in Nordirland den Weg für eine Einheitsregierung zwischen Katholiken und Protestanten geebnet. Nach dem Verlust ihrer Parlamentsmehrheit bei der Wahl am 8. Juni will May nun mithilfe der zehn Abgeordneten der protestantischen DUP eine Minderheitsregierung führen. Damit wäre die britische Regierung aus der Sicht ihrer Kritiker als Garant des Karfreitagsabkommens nicht mehr neutral. ...

