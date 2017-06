London - Charlemagne Capital gibt die Auflegung des Magna Emerging Markets-Fonds (ISIN IE00BDHSR282/ WKN A2DRWH) bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dieser globale Emerging Markets Aktien Fonds wird nach der "Core Growth" Strategie gemanagt, die auf dem Stock Picking Ansatz basiert und sich auf Qualitätstitel mit einem hohen Return on Equity fokussiert. Bisher war die lange Jahre bewährte Strategie institutionellen Investoren vorbehalten, nun wird sie auch als UCITs Publikumsfonds unter dem Magna Umbrella angeboten.

