Bonn (ots) - phoenix Thema: "Brexit - London versus Brüssel" - Montag, 19. Juni 2017, 10.45 Uhr



Vor gut einem Jahr hat sich die Mehrheit der Briten für den Brexit ausgesprochen. Doch wie kann der Ausstieg aus der Europäischen Union im Detail aussehen? Die Verhandlungen dazu sollen heute in Brüssel beginnen. Im Themenschwerpunkt "Brexit - London vs. Brüssel" spricht Moderatorin Tina Dauster darüber unter anderem mit phoenix-Reporter Jan-Christoph Nüse, der die Verhandlungen in Brüssel beobachten wird. In Rückblenden werden Reden und Statements der Akteure auf beiden Seiten aus den vergangenen Monaten gezeigt.



Die Dokumentation "Auszug aus Europa" (WDR) von Carsten Günther blickt auf das Verhältnis von Briten und Kontinentaleuropäern.



http://ots.de/BhbR7



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de