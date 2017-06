München (ots) - Moderation: Tina Hassel



Geplante Themen:



Die Grünen Spitzenkandidaten: Im Spagat zwischen Beinfreiheit und Basis Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir wollen auf dem Parteitag der Grünen den Spagat schaffen: viel Beinfreiheit im Wahlkampf und eine gleichzeitig ruhiggestellte Basis. Im Politdeutsch heißt das dann: die Geschlossenheit der Partei. Doch viele an der Basis, gerade im linken Flügel, sind unzufrieden: Denn die beiden Spitzenkandidaten vom Realo-Flügel wollen dem Wahlkampf ihren Stempel aufdrücken. Anstatt jedoch "lebendig und kräftig und schärfer" zu sein, wie Göring-Eckardt es angekündigt hatte, haben die beiden ein gefälliges 10-Punkte-Programm präsentiert ohne konkrete Jahreszahlen oder CO2-Grenzen - dabei stehen die im Entwurf des Wahlprogramms drin. Die Crème-de-la-Crème der Grünen wie Winfried Kretschmann und Jürgen Trittin haben sie damit hinter sich gebracht, doch viele an der Basis wollen ihrem Unmut Luft machen. Wie geschlossen ist die Partei tatsächlich? Autor: Arnd Henze Dazu ein Gespräch mit Cem Özdemir, dem Spitzenkandidaten der Grünen für die Bundestagswahl.



Bye-bye Bundestag: Drei Abgeordnete ziehen Bilanz Am Sonntag wählen die Franzosen in der zweiten Runde ihre Nationalversammlung - und voraussichtlich wird Macrons Bewegung "En Marche" die absolute Mehrheit holen. Ins französische Parlament werden also rund die Hälfte der Abgeordneten ohne politische Erfahrung einziehen. Wäre so eine Frischzellenkur auch etwas für den Bundestag? Wir sprechen mit drei Abgeordneten, besonders kritischen Stimmen, die zur Bundestagswahl nicht mehr antreten: Wolfang Bosbach (CDU), Jan van Aken (Linke) und Hans-Christian Ströbele (Grüne).Was muss sich ändern? Müsste es weniger Berufspolitiker und mehr Wechsel im Bundestag geben? Was kann das Parlament noch leisten in Zeiten der zahlenmäßig übermächtigen Großen Koalition? Autorin: Sabine Rau Dazu ein Gespräch mit Ulla Schmidt (SPD), Vizepräsidentin des Bundestags und langjährige Abgeordnete.



Weitere Informationen zur Sendung finden Sie direkt nach Ausstrahlung unter www.berichtausberlin.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.de