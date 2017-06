Nur Photovoltaik- und Windkraftprojekte werden in der Auktion konkurrieren. Windkraft wird wahrscheinlich wieder einen Großteil der Zuschläge bekommen, da die spanische Regierung die Gebotsregeln unverändert lässt.Die spanische Regierung wird wahrscheinlich am 18. Juli die nächste Ausschreibung für große Photovoltaik- und Windkraftprojekte mit einem Gesamtvolumen von drei Gigawatt abhalten. Dieses Datum für die Auktion wird in einem Entschließungsentwurf der Regierung angegeben, der an die Nationale Märkte- und Wettbewerbskommission (CNMC) gesandt wurde. Die Photovoltaik-Vereinigung UNEF bestätigte ...

