NEW YORK (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck der Amazon-Offerte für die Biosupermarkt-Kette Whole Foods haben die New Yorker Aktienindizes am Freitag zunächst Verluste eingefahren. Der weltgrößte Online-Händler versetzt mit dem geplanten Kauf die gesamte Einzelhandelsbranche in Aufruhr. Für die Aktien der großen US-Supermarktbetreiber ging es teils im zweistelligen Prozentbereich nach unten. Es geht die Furcht um vor einer zu großen Marktmacht von Amazon.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor in der ersten Handelsstunde 0,21 Prozent auf 21 315,56 Punkte. Vor zwei Tagen hatte das Barometer bei 21 391 Punkten seine jüngste Bestmarke erreicht. Auf Wochensicht winkt aktuell ein moderates Kursplus. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,58 Prozent auf 5667,76 Punkte und war damit ein gutes Stück von seinem vor einer Woche markierten Rekordhoch bei 5897 Zahlern entfernt. Der marktbreite S&P-500-Index gab um 0,32 Prozent auf 2424,61 Punkte nach.

Die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich derweil im Juni überraschend deutlich eingetrübt. Das Konsumklima der Universität von Michigan fiel von 97,1 Punkten im Vormonat auf 94,5 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit vergangenen November. Volkswirte hatten nur einen leichten Rückgang auf 97,0 Punkte erwartet. Der Dämpfer im Juni ist der erste nach drei Anstiegen des Indikators in Folge./ajx/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0177 2017-06-16/16:41