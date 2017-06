Mainz (ots) - Woche 25/17 Samstag, 17.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



10.00 37 Grad 22qm Deutschland Leben auf kleinstem Raum Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



14.20 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015



15.05 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



21.40 Die Entstehung der Erde Der Vulkan von Krakatau



22.25 Die Entstehung der Erde Geburt aus Sternenstaub



23.10 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



3.40 Die Geburt Britanniens Verborgene Vulkane Großbritannien 2010



4.25 Die Geburt Britanniens Eiszeit Großbritannien 2010



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)







Sonntag, 18.06.



Beginnzeitkorrekturen: 5.10 Terra Xpress Delikate Entdeckung Deutschland 2014



5.40 WISO-Konsumagenten Die Vitamin-Falle Deutschland 2016



6.25 planet e.: Klimawandel im Supermarkt - wie sich unser Essen verändert Deutschland 2016



6.50 Essen vom Fließband In der Brotfabrik



7.40 Inside New York Essen für die Megacity USA 2016



8.20 Gesundheitswahn oder Lebensretter? Was steckt hinter Superfood, Detox und Co.? Großbritannien 2016



9.05 So schmeckt die Zukunft Lebensmittel aus dem Labor



9.50 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Büste der Nofretete Großbritannien 2014



10.35 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity



11.20 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter



12.05 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru



12.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016



13.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach Atlantis Großbritannien 2016



14.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016



15.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Pyramidenstadt Großbritannien 2016



15.50 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Bundeslade Großbritannien 2014



16.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014



17.20 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)







Montag, 19.06.



Beginnzeitkorrekturen: 6.25 Paulus: Gefährliche Mission Petra Gerster auf den Spuren des Apostels Deutschland 2017



7.10 Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien Großbritannien 2012



7.55 Mythos Herodes - Auf der Suche nach dem verlorenen Grab



8.40 Die Geschichte der Menschheit Homo sapiens Superstar



9.25 Die Geschichte der Menschheit Zeiten des Aufbruchs



10.10 Die Geschichte der Menschheit Aufstieg des Imperiums



10.55 Die Geschichte der Menschheit Kreuz gegen Halbmond



11.40 Die Geschichte der Menschheit Kriege und Katastrophen



12.25 Die Geschichte der Menschheit Neue Chancen



13.10 Berlin Berlin Der Untergrund Deutschland 2015



13.55 ZDF-History Putsch gegen die deutsche Einheit



14.25 ZDF-History Margot Honecker - Die wahre Geschichte Deutschland 2015



15.10 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1970 bis 1972) Deutschland 2011



15.55 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1973 bis 1975) Deutschland 2011



16.35 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1976 bis 1978) Deutschland 2011



17.20 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1979 bis 1981) Deutschland 2011



18.05 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1982 bis 1984) Deutschland 2011 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Die Frontstadt - Berlin im Kalten Krieg Mauerbau und Konfrontation



22.25 ZDF-History Zwischen den Zeiten - Die Dokumentation Deutschland 2014



23.10 Die letzte Truppe und der Fall der Mauer Deutschland 2014



23.55 ZDF-History Das Wunder von Berlin - Die Dokumentation



0.40 heute-journal



1.05 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen Großbritannien 2015



1.50 Elisabeth I. - Krieg dem Terror Großbritannien 2015



2.35 Top-Spione der Geschichte Kardinal Richelieu Großbritannien 2015



3.15 Top-Spione der Geschichte Elizabeth Van Lew Großbritannien 2015



4.00 Top-Spione der Geschichte Sophie Potocka und Mata Hari Großbritannien 2015



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 28/17 Samstag, 08.07.



Bitte Programmänderungen beachten:



10.30 Die SS Heydrichs Herrschaft Die Gesichert des Bösen um 10.30 Uhr - entfällt!



11.15 Die SS Der Machtkampf Die Gesichert des Bösen um 11.15 Uhr - entfällt!



12.00 Die SS Himmlers Wahn Die Gesichert des Bösen um 12.00 Uhr - entfällt!



12.45 Die SS Totenkopf Die Gesichert des Bösen um 12.45 Uhr - entfällt!



13.30 Die SS Die Waffen-SS Zeichen des Bösen - Die Runen der SS um 13.30 Uhr - entfällt!



14.15 Die SS Mythos Odessa Das unterirdische Reich um 14.15 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



